Застройщик барнаульской апарт-гостиницы договорился с кредитором и избежал банкротства

Арбитражный суд Алтайского края утвердил мировое соглашение между кредитором и ООО «Сентябрь», которое строит восьмиэтажную гостиницу на улице Шумакова, 21. Об этом сообщили в пресс-службе краевой инспекции строительного и жилищного надзора.

Ранее кредитор обратился в суд, чтобы признать застройщика ООО «Сентябрь» банкротом. Он решил растрогнуть договор и взыскать с компании уплаченные 3,3 млн рублей, а также штраф и компенсацию морального вреда.

Но стороны договорились о сроке погашения долга и дело было прекращено. ООО «Сентябрь» выплатит дольщику почти 1,8 млн рублей. Если застройщик не выполнит условия соглашения, дело о банкротстве возобновится.

«В целях завершения строительства застройщиком заключен договор с инвестором. В ходе рабочей встречи, состоявшейся в инспекции, представитель застройщика подтвердил намерение достроить здание в октябре 2021 года», – отметили в ведомстве.

Напомним, что работы начались в 2015 году. В отношении нежилых помещений гостиницы заключено 363 договора долевого строительства. Сейчас сделан каркас и кровля здания, частично построены стены. Объект должы были сдать еще в 2017 году, но работы завершены не были.

Из-за нарушений сроков строительства более, чем на шесть месяцев, объект был включен в реестр проблемных.