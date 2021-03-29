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Бывший депутат алтайского Заксобрания Баварин скончался на 57 году жизни

Новости
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Депутат Алтайского Законодательного собрания четвертого и пятого созывов Олег Баварин скончался в пятницу, 26 марта. Прощание с ним проходит в понедельник, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

Александр Назарчук

Умер бывший председатель парламента Алтайского края Александр Назарчук

Новости

Причиной смерти Баварина называют проблемы с сердцем. Ему было 56 лет.  

Напомним, что Олег Баварин долгие годы занимался предпринимательством. Он был председателем Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», а также группой компаний «Магис». Был соучредителем алтайского отделения общественной организации «Деловая Россия», помощником сенатора Германенко и членом «Единой России».

А еще Олег Баварин – племянник «народного» мэра Барнаула Олега Баварина, который погиб в ДТП в 2003 году. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul-altai.ru

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