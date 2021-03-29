Бывший депутат алтайского Заксобрания Баварин скончался на 57 году жизни

Депутат Алтайского Законодательного собрания четвертого и пятого созывов Олег Баварин скончался в пятницу, 26 марта. Прощание с ним проходит в понедельник, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
Причиной смерти Баварина называют проблемы с сердцем. Ему было 56 лет.
Напомним, что Олег Баварин долгие годы занимался предпринимательством. Он был председателем Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», а также группой компаний «Магис». Был соучредителем алтайского отделения общественной организации «Деловая Россия», помощником сенатора Германенко и членом «Единой России».
А еще Олег Баварин – племянник «народного» мэра Барнаула Олега Баварина, который погиб в ДТП в 2003 году.