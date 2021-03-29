Бессменный вождь. Виктора Ромашкина вновь избрали лидером коммунистов республики Алтай

Виктор Ромашкин останется первым секретарем республиканского комитета КПРФ Республики Алтай. Он был единогласно переизбран на отчетно-выборной конференции, прошедшей 27 марта.

62-летний Ромашкин занимает должность первого секретаря рескома с 1999 года. Он также является депутатом Госсобрания региона от фракции КПРФ и был депутатом второго созыва Государственной думы.

Лидер коммунистов также неоднократно участвовал в выборах главы республики Алтай, начиная с 1997 года. Последний раз он баллотировался на эту должность в 2019 году и набрал 31,6 % голосов, уступив нынешнему главе республики Олегу Хорохордину и заняв второе место.

В сентябре 2020 года Ромашкин стал одним из депутатов, предложивших вынести Хорохордину вотум недоверия в связи с «ненадлежащим исполнением обязанностей». С этой инициативой выступили 14 народных избранников. Но президиум госсобрания не принял обращение из-за нарушения процедуры.