О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Бессменный вождь. Виктора Ромашкина вновь избрали лидером коммунистов республики Алтай

Новости
0

Виктор Ромашкин останется первым секретарем республиканского комитета КПРФ Республики Алтай. Он был единогласно переизбран на отчетно-выборной конференции, прошедшей 27 марта.

62-летний Ромашкин занимает должность первого секретаря рескома с 1999 года. Он также является депутатом Госсобрания региона от фракции КПРФ и был депутатом второго созыва Государственной думы.

Лидер коммунистов также неоднократно участвовал в выборах главы республики Алтай, начиная с 1997 года. Последний раз он баллотировался на эту должность в 2019 году и набрал 31,6 % голосов, уступив нынешнему главе республики Олегу Хорохордину и заняв второе место.

В сентябре 2020 года Ромашкин стал одним из депутатов, предложивших вынести Хорохордину вотум недоверия в связи с «ненадлежащим исполнением обязанностей». С этой инициативой выступили 14 народных избранников. Но президиум госсобрания не принял обращение из-за нарушения процедуры.

«Нам придется принять серьезные меры». Оппозиционные депутаты республики Алтай, призывавшие к импичменту главы, не согласны с решением президиума

«Нам придется принять серьезные меры». Оппозиционные депутаты республики Алтай, призывавшие к импичменту главы, не согласны с решением президиума

Новости

В Эл Курултае приняли решение вернуть обращение инициаторам

14

Автор: Политсиб.ру

Фото: gorno-altaisk.info

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000