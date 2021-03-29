Врачи, волонтеры, депутаты. Кто пойдет на праймериз «Единой России» в Алтайском крае

23 человек подали документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) «Единой России» в первые 10 дней регистрации кандидатов. В их числе ректор алтайского политеха, главный врач медучреждения, глава Крайсовпрофа, волонтер, а также депутаты Барнаульской гордумы, краевого парламента и Государственной Думы, сообщает пресс-служба партии.

Партия будет проводить праймериз по двух направлениям: для выборов в Алтайское краевого Заксобрание и для выборов в Госдуму.

Документы на участие в отборе в АКЗС подали ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков, глава алтайского Крайсовпрофа Иван Панов, председатель краевого Молодежного парламента Артем Сафонов, руководитель движения «Волонтеры-медики» Анна Ведлер и глава «Молодой гвардии» в Алтайском крае Виктория Анищенко. Пакеты документов предоставили действующие депутаты парламента Алексей Найден, Иван Мордовин, Татьяна Ильюченко и действующие депутаты барнаульской гордумы Иван Огнев, Дмитрий Абалымов и Александр Лисицын.

А также главный врач городской поликлиники №14 Барнаула Дмитрий Денисов.

«Хочу, чтобы новый созыв Алтайского краевого Законодательного Собрания был представлен и работниками здравоохранения, поскольку проблемы в этой отрасли есть, и их необходимо учитывать при формировании краевого бюджета», – пояснил он.

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А на выборы в Госдуму через процедуру внутрипартийного отбора намерены пойти депутаты ГД Иван Лоор (будет участвовать в выборах по Славгородскому одномандатному округу) и Даниил Бессарабов (Барнаульский одномандатный округу №39). А также руководитель краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артем Жуков (пойдет по списку партии) и президент Ассоциации деревообрабатывающих предприятий города Бийска Виктор Морозов.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет 24-30 мая и по максимально открытой модели. Выбирать кандидатов, которые пойдут на выборы от партии, будут избиратели. Из-за пандемии голосование пройдет в электронном формате через портал «Госуслуги». А сами выборы в АКЗС и Госдуму состоятся в Единый день голосования 19 сентября.