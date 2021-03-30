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«Того, кто видел смерти, убеждать не надо». Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о ходе вакцинации

Новости
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К концу 2021 года в Алтайском крае должны привить от коронавируса 60% жителей, то есть более 1,3 млн человек. По данным на конец марта, укол поставили менее 4% населения. Но все идет по плану, регион успеет, уверена главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Она рассказала «Политсибру», как идет вакцинация, кто ставит прививку и как власти планируют переубедить сомневающихся.

Интенсивная кампания

Массовая вакцинация населения Алтайского края от коронавируса началась еще в декабре прошлого года. Сейчас она уже вошла в активную фазу. Люди могут записываться на прививку через «Госуслуги» и по телефонам поликлиник.

На конец марта «Гам-Ковид-Вак» вкололи себе около 83 тысяч человек, то есть 3,6% процентов жителей края. Однако по мнению эпидемиолога, вакцинация идет интенсивно.

«Хорошими темпами идет прививочная кампания, мы стараемся всю вакцину реализовать. В среднем у нас от двух до трех тысяч человек каждый день получают прививку. Мобильные пункты и прививочные кабинеты работают по выходным», – пояснила Переладова.

Сейчас, рассказывает эксперт, все поставки препарата в регион определяет российский минздрав. Бывают и сбои. Так, например, недавно произошло в Бийске. Однако это, утверждает Переладова, абсолютно нормальная ситуация. Если где-то вакцины не хватает, власти стараются оперативно решить этот вопрос.

Кстати, крайняя партия «Гам-Ковид-Вак» в количестве 11,4 тысяч доз пришла в Алтайский край в четверг, 25 марта. А всего с начала пандемии регион получил 95,6 тысяч доз, новая поставка происходит примерно раз в 7-10 дней. Перебоев быть не должно, потому что все контролируется федеральными ведомствами. Они следят, чтобы вакцина в субъектах РФ была всегда, подчеркнула собеседница.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавирусаФото: Олег Укладов

Кто прививается?

Сейчас получить прививку можно во всех районах Алтайского края. «Гам-Ковид-Вак» ставят в государственных поликлиниках и трех частных медучреждениях. Активнее всего прививаются жители городов (Барнаул, Бийск, Рубцовск, Змеиногорск, Новоалтайск, Камень-на-Оби) и Павловский район.

Большинство привитых в регионе – люди старше 60 лет (более 43 тысяч из 83 тысяч вакцинированных). Кстати, чуть более сотни привившихся и вовсе старше 91 года.

Остальные 40 тысяч человек – люди от 18 до 60 лет. То есть, в эту группу входят как студенты, так и люди старшего поколения.

«На сегодняшний день определены три приоритета: медработники, люди от 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания. По статистике мы видим, что болеют в основном эти группы», – поясняет Ирина Переладова.

При этом серьезных побочных эффектов от вакцины ни у кого не наблюдалось. Максимум – небольшое повышение температуры, слабость и болезненность, которые проходят за три дня.

«Сегодня у нас не зафиксированы вакцинальные осложнения. Нет ничего сверх того, что перечислено в инструкции по применению. Жители края переносят вакцину удовлетворительно. Многие не отмечают изменений в состоянии здоровья», – заверяет эксперт.

Кстати, сама Ирина Переладова стала первым привившимся человеком в регионе. Побочных эффектов ни от первой, ни от второй дозы вакцины она не почувствовала.

Что же касается нашумевших случаев заражения коронавирусом после второй прививки, то она подтвердила: небольшой процент людей действительно может заболеть после вакцинации. Особенно в течение 21 дня после получения второго укола. В этот период времени иммунитет только формируется.

Ирина Переладова делает прививку от коронавируса
Ирина Переладова делает прививку от коронавирусаФото: Олег Укладов

Некоторых убеждать не надо

Одна из проблем прививочной компании не только в крае, но и в стране – недоверие к вакцине и боязнь ее ставить. Чтобы переубедить людей, российский минздрав собирается провести большую пропаганду. Пока же медорганизации ведут разъяснительную работу в государственных учреждениях. Например, в школах.

«Нужно привлечь внимание населения, сформировать приверженность к прививкам. Мы должны убедить людей, что им вакцинация необходима. У нас локально идет пропагандистская работа, но мероприятия будут дальше развиваться и выйдут на более высокий уровень», – обещает Переладова.

По мнению эксперта, антипрививочники всегда были и будут. Задача – привлечь сомневающихся. Ведь вакцинация – единственный способ избежать распространения заболевания и сдержать его рост. Переладова отмечает, что, во-первых, на кону стоят человеческие жизни, а во-вторых, перенесенная инфекция может дать серьезные последствия. После того, как человек переболел коронавирусом, он часто получает осложнения, которые требуют дополнительного лечения.

«Если люди видели те трагедии, с которыми столкнулись наши семьи, если видели смерти, то их убеждать не надо. Те же, кто не прошел через это, не видел семейных трагедий, не представляет, что это такое», – рассказывает эпидемиолог.

Пример могли бы подать и краевые власти. Среди вакцинированных есть представители правительства, регионального минздрава и Алтайского краевого законодательного собрания. Хотя лишь единицы «опубличивают» этот свой опыт. О том, привился ли министр здравоохранения края Дмитрий Попов, Ирина Переладова не сообщила.

Также прививочная компания поможет подготовиться к ожидаемой многими третьей волне коронавируса, если она все-таки будет. Ее угрозы алтайские медики не видят, но к всплеску заболеваемости они готовы, отмечает Переладова.

«Все ведомства принимают максимальные меры, чтобы быть готовыми к тому, что было осенью. Пройдя через крайне серьезную ситуацию 2020 года, мы знаем, как должны работать медицинские организации. Мы ждем волны, а уж будет или нет – время покажет. На сегодняшний день таких предпосылок нет», – отметила главный внештатный эпидемиолог края.

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Новости

Люди могли заразиться еще до того, как у них выработался иммунитет

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Автор: Антон Дегтярев

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Аноним

"серьезных побочных эффектов от вакцины ни у кого не наблюдалось" - я на сайте госуслуг (отчеты туда надо писать) конкретно написал про свои проблемы после вакцинации и чтобы они включили их в статистику, и вот опять, ни у кого нет проблем. Они есть, никто еще не умер, но не у всех всё пройдет гладко! У некоторых людей очень серьезно всё, у меня вот с шеей проблемы, казалось бы, какая связь, не хроническое как бы заболевание, а именно из-за этого воспаление именно там возникло, ходил и чуть сознание не терял...

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