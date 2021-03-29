Главное в Сибири за неделю: взятки, убийства и первые последствия весеннего половодья

На прошлой неделе стало известно о нескольких громких уголовных делах – в Туве на взятках попалась замначальника главка МВД, огласили приговор экс-министру из Красноярского края. Несчастный случай произошел на руднике в Хакасии, а омского предпринимателя застрелили во дворе собственного дома. В регионах уже устраняют последствия половодья. Об этих и других событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Иркутская область

Первые подтопления начались в области. Дорогу и несколько участков затопило в поселке Хомутово, эти территории два года назад сильно пострадали от разрушительного паводка.

Двое жителей области могут сесть в тюрьму на шесть лет за то, что помешали работать журналистам. Инцидент произошел в 2019 году со съемочной группой «Вести. Дежурная часть». Они снимали сюжет о мошенничестве и хотели взять комментарий у мужа подозреваемой. Мужчина начал ругаться матом и несколько раз оттолкнул, в том числе ногой, журналиста. После подошел владелец дома и оттащил телевизионщика за шиворот.

Новосибирская область

В Новосибирске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления жилья и дорог. Ранее сообщалось о возможности объявления чрезвычайной ситуации. Более 200 домам сейчас находятся под угрозой «большой воды».

Алтайский край

Алтайские депутаты взялись за энергетики и зажигалки. Заксобрание в первом чтении приняло закон, запрещающий продажу этих товаров несовершеннолетним.

Губернатор Виктор Томенко рассказал, что теперь его можно найти еще в двух соцсетях – «Одноклассниках» и «ВКонтакте». До этого глава региона был только в Instagram. Томенко сказал, что будет часто заходить на страницу, но вести ее будут сотрудники правительства.

Республика Алтай

Основатель Национальной Ассоциации участников рынка робототехники, экс-министр имущественных отношений Свердловской области Виталий Недельский стал и.о ректора Горно-Алтайского госуниверситета. Прежний руководитель Валерий Бабин сложил с себя полномочия. До этого в вузе были объявлены выборы ректора, и Бабин подал заявку на участие, но потом отказался.

Депутата Виктор Ромашкина переизбрали первым секретарем республиканского отделения КПРФ на новый срок.

Республика Хакасия

ЧП произошло на руднике в Хакасии. 33-летний машинист конвейера ООО «Абаканский рудник» попал под нижний ролик ленточного конвейера, подающего руду в емкостный бункер. Он погиб на месте. В причинах происшествия уже разбираются следователи.

Республика Тыва

Заместителя начальника следственного управления МВД по республике поймали на взятке. За 200 тысяч рублей она обещала посодействовать в устройстве на службу. Деньги ей передали частями. Во время получения последней части ее и задержали.

Омская область

Генерального директора компании «Тент-Сервис 55» застрелили во дворе собственного дома. При этом у предпринимателя находилась при себе крупная сумма наличных – около миллиона рублей, которые остались на месте преступления. Других подробностей не сообщается. Компания «Тент-Сервис 55» занимается ремонтом и изготовлением каркасов и тентов для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Красноярский край

Бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Елену Вавилову осудили на три года условно за незаконную передачу леса под вырубку. Чиновница ради улучшения показателей министерства выделила участок 450 га лесных насаждений подконтрольному министерству государственному предприятию «Красноярсклес» под видом обеспечения госнужд.

Кемеровская область

Ученые кузбасского политеха успешно апробировали инновационную методику, которая позволяет прогнозировать разрушения на металлоконструкциях с точностью до 95%. Эту разработку можно применять для обследования грузоподъемных башенных кранов, мостов, эстакад или при проведении гидравлических испытаний объектов химической и нефтегазовой промышленности, в строительстве.

Томская область

Томские ученые придумали, как использовать старые автомобильные покрышки с пользой. Из них можно делать морозостойкий мазут. Специалисты создали экспериментальную установку, благодаря которой под воздействием водяного пара перемолотые в мелкую крошку покрышки разлагаются на полезные продукты, в том числе мазут.