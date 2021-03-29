Более 200 спортсменов приняли участие в юбилейном турнире по греко-римской борьбе в Новоалтайске

Турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Героя Советского Союза, летчику штурмовику Ивану Григорьеву состоялся 27-28 марта в спортивной зале Алтайского вагоностроительного завода. Побороться за победу приехали юные борцы из 15 регионов России. В числе зрителей и болельщиков были именитые спортсмены и почетные гости (фото ниже).

Новоалтайск по праву называют городом борцов. Здесь выросло 70 мастеров спорта СССР и России по греко-римской борьбе, восемь мастеров спорта международного класса. В детских секциях занимается более 200 ребятишек. Поэтому не случайно именно Новоалтайск стал площадкой для проведения Всероссийского турнира, который каждый год собирает сильнейших юных спортсменов из разных уголков России.

За 50 лет традиция прервалась лишь однажды – в прошлом году из-за введенных в связи с пандемией ограничений, запрещающих массовые мероприятия. Несмотря на проделанную колоссальную подготовительную работу, за три недели от намеченной даты, соревнования пришлось отметить.

«Мы очень ждали сегодняшнего события, ведь этот турнир имеет особое значение для каждого борца. Для тренеров это возможность пообщаться, обменятся опытом, для ребят – посостязаться с соперниками из других регионов. На этих соревнованиях собираются бывшие спортсмены, которые пусть и не связали свою жизнь с греко-римской борьбой, но продолжают любить этот вид спорта. Спустя годы мы стараемся сохранять заложенные традиции, соответствовать высокому уровню, который задали основатели этих соревнований», – пояснил один из организаторов, заслуженный тренер России Владимир Кутчер.

Традиционно поддержать юных спортсменов в Новоалтайск приезжает трехкратный чемпион олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Он уверен, что подобные турниры – отличный старт для дальнейшей спортивной карьеры.

«Нужно отдать должное организаторам, которые проявили завидное упорство, чтобы турнир, несмотря на пандемийные вызовы, все же состоялся, причем на очень достойном уровне. Сейчас, когда мы только выходим из санитарных ограничений, важен каждый старт. Уверен и среди сегодняшних ребят есть будущие чемпионы, которые представят Россию на международной арене», – прокомментировал Карелин.

В церемонии открытия турнира принял участие и губернатор края Виктор Томенко, который выразил огромную благодарность организаторам, спонсорам, за их усилия, заботу и внимание к спорту.

«За время проведения турнир сформировал свою репутацию и свой известный авторитет. Наш турнир –это не только праздник спорта, силы и мужества, эти соревнования служат делу патриотического воспитания подрастающего поколения, делу сохранения памяти о нашем знаменитом земляке Иване Ивановиче Григорьеве», – сказал глава региона.

Александр Прокопьев Фото: Олег Укладов

Высокий уровень организации турнира, а также важность таких мероприятий для подрастающего поколения отметил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, который не первый год принимает в нем участие. Он вручил Почетные грамоты Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ГД РФ Владимиру Кутчеру, Владимиру Лебединскому и Максиму Гудочкину.

«Хочу назвать здесь еще одну фамилию – это тренер-ветеран Сергей Шутов. Он уже пять лет получает стипендию от моего фонда социального содействия и вкладывает эти деньги в своих воспитанников. Именно на таких людях сегодня держится детский спорт и нужно поддерживать их не только морально. В апреле во втором чтении будет рассмотрен инициированный нашим комитетом законопроект о присвоении тренерам статуса педагога, что даст им дополнительные социальные гарантии и отразится на уровне заработной платы», – уточнил Александр Прокопьев.

В перерыве между состязаниями спортсмены пообщались с заслуженными мастерами спорта олимпийскими чемпионами Алексеем Мишиным и Асланбеком Хуштовым. Они дали несколько мастер-классов: показали приемы, которые в свое время привели их к победе. Легенды греко-римской борьбы пожелали ребятам побед, а главное – не сдаваться в случае проигрыша, а идти дальше, оттачивая мастерство.