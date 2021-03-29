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За минувший день от коронавируса умерло девять жителей Алтайского края

Новости
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За последние 24 часа в Алтайском крае скончалось девять человек с коронавирусом, все – именно от инфекции. Всего в регионе насчитывается уже 2,6 тысяч ковидных смертей, почти 1,8 тысяч зараженных умерли непосредственно от вируса.

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С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом переболело 46,9 тысяч человек, 103 случая заражения зафиксировано за последний день. Всего выздоровело 41,9 тысяч инфицированных, 71 пациент поправился за минувшие сутки.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,2 тысяч ковидных больных и 424 пациента с пневмонией. Тяжело болеют 286 человек, из них 92 подключено к аппаратам ИВЛ. На данный момент остается 495 свободных коек.

Госпитализация не понадобилась семи бессимптомным вирусоносителям и 537 пациентам с пневмонией. На утро 29 марта первую из двух доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» получили почти 20,8 тысяч человек, 62,5 тысяч жителей края привились полностью.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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