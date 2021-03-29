Войдет в историю. Как Алтайский край прожил год с коронавирусом и выстоял

Ровно год назад – 29 марта 2020 – в Алтайском крае выявили первого заболевшего. До этого казалось, что смертельный вирус обойдет регион стороной, а все предпринятые властями меры закончатся вместе с объявленной президентом нерабочей неделей. Но нет. На наших глазах опустели торговые центры и улицы, закрылись спортзалы, кинотеатры, музеи, отменили все праздники. Жизнь городов и сел на время остановилась, эксперты давали неутешительные прогнозы, людей одолела паника. Вспоминая те события, не верится, что все это оказалось далеко позади, и край не рухнул на самое дно. «Политсибру» предлагает «прокрутить» ленту прошедшего года и вспомнить время, которое для всех войдет в историю.
Март 2020
18 марта
На фоне паники из-за распространения коронавируса по стране и в соседних регионах в магазинах опустели полки. Люди скупали туалетную бумагу, крупы, макароны.
В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности.
20 марта
Из-за коронавируса каникулы в школах начались на три дня раньше: 20 марта, а не 23-го.
24 марта
В регионе создали единую горячую линию по COVID-19.
Государственные кинотеатры, музеи и библиотеки перестали принимать посетителей.
25 марта
Президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля.
26 марта
Закрылись фитнес-центры и спортзалы.
Запретили все мероприятия, концерты, шоу в местах массового скопления, работу ночных клубов, кинотеатров, театров, а также курение кальяна в барах и ресторанах.
27 марта
В Белокурихе до 1 июня приостановили работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, запретили бронировать места в гостиницах и санаториях.
До 5 апреля приостановили работу кафе и ресторанов: они стали работать только на вынос и на доставку.
29 марта
В ночь на 30 марта стало известно о первом случае заражения в Алтайском крае. COVID-19 подтвердили у жительницы Барнаула, которая прилетела из Доминиканы.
31 марта
В регионе приостановили работу большой части магазинов, а также всех салонов красоты, бань, соляриев, саун.
Ввели режим самоизоляции, рекомендовали населению ограничить поездки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В медучреждениях приостановили оказание стоматологических услуг, плановую медпомощь.
Апрель 2020
1 апреля
Барнаульскую горбольницу №5 перепрофилировали под ковидный госпиталь.
Храмы Барнаула из-за пандемии ограничили свою работу.
2 апреля
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.
Медучреждения перешли на дистанционное оказание медпомощи.
3 апреля
Власти разрешили предприятиям позже рассчитаться за аренду помещений.
Правительство РФ выделило региону 91,5 млн рублей на выплаты медработникам.
6 апреля
В регионе разрешили ездить на дачу и к родственникам по краю.
Ввели обязательную самоизоляцию для людей с хроническими заболеваниями.
Отменили весеннюю охоту.
7 апреля
Пассажиропоток в Алтайском крае рухнул на 60-70%.
10 апреля
Губернатор разрешил работать нескольким организациям: производителям товаров, ремонтным мастерским и т.д.
15 апреля
В Барнауле начали проводить платное тестирование на коронавирус.
17 апреля
Запретили ярмарки, массовые религиозные обряды, которые планировали на Пасху.
21 апреля
Вспышка коронавируса произошла на промплощадке Корбалихинского рудника «Сибирь-Полиметаллы».
24 апреля
Первый летальный случай среди зараженных коронавирусом в Алтайском крае. Умер мужчина, который несколько лет был на гемодиализе.
В Змеиногорском районе ввели карантин.
Ввели двухнедельную изоляцию для всех, кто приехал в регион.
28 апреля
Нерабочий период продлили до 11 мая включительно.
29 апреля
В Алтайском крае после месяца простоя заработали парикмахерские, а также магазины одежды и обуви, работающие на первом этаже.
С 1 по 10 мая запретили бронировать номера в гостиницах, отелях, санаториях.
Май 2020
1 мая
Алтайский край закрыли для приезжих. На границах оборудовали пропускные пункты, въезжающие должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.
5 мая
Правительство РФ выделило Алтайском краю 15,4 млн рублей на поддержку предпринимателей.
9 мая
В День Победы «Бессмертный полк» прошел онлайн, массовые мероприятия не проводили.
12 мая
В Алтайском крае начал действовать масочный режим.
19 мая
Число зараженных перевалило за тысячу человек.
22 мая
Сняли карантин в Змеиногорском районе.
27 мая
Последние звонки в алтайских школах прошли в онлайн-формате. ЕГЭ перенесли на июль, ОГЭ отменили.
Июнь 2020
1 июня
Массовых мероприятий в честь Дня защиты детей не было.
7 июня
Алтайский край перешел на первый этап снятия ограничений: отменили карантин для пребывающих, разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, открылись магазины с залом менее 400 кв. метров, салоны красоты, зоопарки.
8 июня
С ограничениями заработали алтайские санатории.
16 июня
Из резервного фонда правительства РФ Алтайскому краю выделили около 9 млрд рублей на борьбу с COVID-19 и социальные выплаты.
19 июня
В регионе разрешили возобновить плановую госпитализацию, диспансеризацию, профосмотры и посещать поликлиники.
23 июня
Алтайские музеи, библиотеки, архивы начинают открываться.
24 июня
Праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края не проводили. Но день стал выходным.
25 июня
Началось досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ.
27 июня
Алтайский край открылся для туристов.
Заработали кафе, у которых есть летняя веранда или терраса.
30 июня
Шесть районных больниц Алтайского края возобновили плановую медпомощь.
Июль 2020
1 июля
Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители Алтайского края в масках и перчатках пришли на избирательные участки.
3 июля
Открылись турбазы Республики Алтай.
Власти отменили курортный сбор в Белокурихе до конца года.
6 июля
Фитнес-клубы закрыты уже почти 3,5 месяца. Предприниматели просят губернатора разрешить им работать, так как находятся на грани банкротства.
9 июля
Глава минздрава Дмитрий Попов заявил, что система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.
10 июля
В Алтайском крае запретили обслуживать людей без масок.
Власти разрешили работать пляжам, проводить тренировки спортсменам и торговать на рынках.
15 июля
Власти приняли решение, что загородные оздоровительные лагеря не откроются в 2020 году.
20 июля
Из-за роста заболеваемости в Алтайском крае приостановили возобновление плановой помощи.
29 июля
7% предпринимателей в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии.
Август 2020
4 августа
За время пандемии по разным причинам без работы остались 17,5 тысяч человек. Под сокращения попали 2 тысячи работников. Но массовых увольнений не было.
7 августа
Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Губернатор смягчил «ковидный» указ: плановую помощь начали оказывать еще 45 медучреждений, открылись детские сады, парки отдыха с аттракционами и аквапарками, спортзалы, с ограничениями заработали бани и общепит, большие магазины, разрешили проводить соревнования без зрителей.
10 августа
Число зараженных перевалило за 10 тысяч.
24 августа
Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае возобновили во всех медучреждениях.
Сентябрь 2020
1 сентября
Торжественные линейки в школах прошли не для всех и с соблюдением эпидтребований. Школьники вернулись к очному обучению.
3 сентября
Разрешили работать кинотеатрам театрам, концертным залам, дворцам культуры, сельским клубам (при заполнении залов не более 50%), присутствовать зрителям на спортивных мероприятиях (при заполнении трибун не более 25%), посещать бассейны.
21 сентября
Первая партия вакцины поступила в Алтайском крае от коронавируса в количестве 42 доз. Их начали ставить медикам. Первой была главный эпидемиолог края Ирина Переладова.
22 сентября
У губернатора Виктора Томенко выявили коронавирус.
27 сентября
Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией.
Октябрь 2020
1 октября
Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.
5 октября
В Алтайском крае вводят дополнительные койки в ковидных госпиталях. Их стало 3020. Но свободных мало.
9 октября
Губернатора Виктора Томенко выписали из больницы.
12 октября
Школьные каникулы продлили на неделю.
Обязали проверять наличие масок у покупателей на входе в магазин и другие общественные места.
14 октября
В аптеках образовалась нехватка противовирусных препаратов.
21 октября
За сутки выявили сразу 320 (!) случаев заражения коронавирусом. В этот день учли еще более 100 бессимптомников, которые были зарегистрированы за последние сутки.
22 октября
В ковидном госпитале на базе горбольницы № 12 скопились тела умерших пациентов. Из-за роста смертельных случаев патологоанатомы физически не успевают проводить вскрытия быстро.
26 октября
В Барнауле антимасочники провели акцию в трамвае: отказались надевать маски и покидать салон. Трамвай простоял на линии 1,5 часа.
30 октября
В Алтайском крае запретили проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия с 23:00 до 6:00.
Ноябрь 2020
1 ноября
Власти решили открыть ковидный госпиталь в здании ТЦ «Посуда Центр» в Барнауле.
4 ноября
Число зараженных превысило 20 тысяч.
6 ноября
Осенние каникулы у школьников продлили еще на неделю.
30 ноября
Две тысячи доз вакцины от коронавруса поступили в Алтайский край.
Декабрь 2020
1 декабря
Начали выдавать бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому.
8 декабря
Прививки от COVID-19 начали ставить врачам не только Барнаула, но и ближайших районов.
14 декабря
Возобновили оказание плановой медпомощи. Поликлиники начали проводить приемы пациентов, диспансеризации и профосмотры.
15 декабря
С этого дня и по 15 января 2021 года запретили новогодние программы и корпоративы.
18 декабря
Число зараженных перевалило за 30 тысяч.
Ковидный госпиталь в ТЦ «Посуда Центр» открывать не будут. Власти решили, что переоборудование требует слишком много вложений.
21 декабря
Эпидситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил министр Дмитрий Попов.
22 декабря
Более 3,8 тысяч жителей Алтайского края получили бесплатные лекарства для лечения на дому.
28 декабря
В Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись на прививки от COVID-19. Сама вакцинация будет попозже.
Январь 2021
1 января
В Белокурихе возобновили взимание курортного сбора и снизили до 30 рублей в сутки.
8 января
В Алтайском крае прививки от COVID-19 поставили более 1,6 тысячи человек.
11 января
Почти все школы начали четверть в очном формате. Только одна образовательная организация продлила каникулы.
18 января
В вакцинации поучаствовали более 3 тысяч жителей Алтайского края.
19 января
В регионе снижают количество коек в ковидных госпиталях.
25 января
Почти 14 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от коронавируса
Прививку от COVID-19 поставили около 8,7 тысяч жителей Алтайского края.
28 января
Часть поликлиник временно перестали ставить прививки от коронавируса: закончились ампулы с вакциной.
29 января
5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край. Еще 1760 комплектов должны доставить 30 января.
40,9 тысяч человек в Алтайском крае стали безработными во время пандемии.
Февраль 2021
2 февраля
Показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году вырос на 15%, а рождаемость упала на 5%. Количество пар, которые заключили брак в прошлом году, уменьшилось на 14%.
4 февраля
Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2 тысячи.
9 февраля
Свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета за год для борьбы с ковидом.
12 февраля
149 млрд налогов собрали в 2020 году в регионе. Это на 6% больше, чем в 2019-м.
15 февраля
15,1 тысяча комплектов от коронавируса поступило в регион. В вакцинации участвуют 28 тысяч человек.
16 февраля
Две больницы пока не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ.
19 февраля
14,2 тысячи доз вакцины поступило в регион. Их распределили между 81 медорганизацией. Это позволило увеличить темпы вакцинации: прививать стали до 3 тысяч человек в день.
Март 2021
5 марта
Отменили требования к социальной дистанции в 1,5 метра в театрах и кинотеатрах, концертных залах, клубах и на спортивных объектах.
10 марта
Из-за пандемии власти решили подкорректировать стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2030 года.
19 марта
В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Полностью сняты ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.
26 марта
Стало известно о заразившихся коронавирусом после вакцинации.
29 марта
Общее число заболевших составляет 46,9 тысяч человек, среди них 3 232 ребенка. Переболели коронавирусом 41,9 тысяч человек. За время пандемии скончалось 2,6 тысяч зараженных, из них 1,7 тысяч – от COVID-19.
В регион уже поступило 95,6 тысяч комплектов вакцины. Прививается 83,3 тысячи жителей края. Из них полностью привиты 62,5 тысяч человек.