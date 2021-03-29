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Парламент Алтайского края

Войдет в историю. Как Алтайский край прожил год с коронавирусом и выстоял

Новости
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Ровно год назад – 29 марта 2020 – в Алтайском крае выявили первого заболевшего. До этого казалось, что смертельный вирус обойдет регион стороной, а все предпринятые властями меры закончатся вместе с объявленной президентом нерабочей неделей. Но нет. На наших глазах опустели торговые центры и улицы, закрылись спортзалы, кинотеатры, музеи, отменили все праздники. Жизнь городов и сел на время остановилась, эксперты давали неутешительные прогнозы, людей одолела паника. Вспоминая те события, не верится, что все это оказалось далеко позади, и край не рухнул на самое дно. «Политсибру» предлагает «прокрутить» ленту прошедшего года и вспомнить время, которое для всех войдет в историю.

Март 2020

18 марта

На фоне паники из-за распространения коронавируса по стране и в соседних регионах в магазинах опустели полки. Люди скупали туалетную бумагу, крупы, макароны.

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности.

20 марта

Из-за коронавируса каникулы в школах начались на три дня раньше: 20 марта, а не 23-го.

24 марта

В регионе создали единую горячую линию по COVID-19.

Государственные кинотеатры, музеи и библиотеки перестали принимать посетителей.

25 марта

Президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля.

26 марта

Закрылись фитнес-центры и спортзалы.

Запретили все мероприятия, концерты, шоу в местах массового скопления, работу ночных клубов, кинотеатров, театров, а также курение кальяна в барах и ресторанах. 

27 марта

В Белокурихе до 1 июня приостановили работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, запретили бронировать места в гостиницах и санаториях.

До 5 апреля приостановили работу кафе и ресторанов: они стали работать только на вынос и на доставку.

29 марта

В ночь на 30 марта стало известно о первом случае заражения в Алтайском крае. COVID-19 подтвердили у жительницы Барнаула, которая прилетела из Доминиканы.

31 марта

В регионе приостановили работу большой части магазинов, а также всех салонов красоты, бань, соляриев, саун.

Ввели режим самоизоляции, рекомендовали населению ограничить поездки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В медучреждениях приостановили оказание стоматологических услуг, плановую медпомощь.

Апрель 2020

1 апреля

Барнаульскую горбольницу №5 перепрофилировали под ковидный госпиталь.

Храмы Барнаула из-за пандемии ограничили свою работу.

2 апреля

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Медучреждения перешли на дистанционное оказание медпомощи.

3 апреля

Власти разрешили предприятиям позже рассчитаться за аренду помещений. 

Правительство РФ выделило региону 91,5 млн рублей на выплаты медработникам.

6 апреля

В регионе разрешили ездить на дачу и к родственникам по краю.

Ввели обязательную самоизоляцию для людей с хроническими заболеваниями.

Отменили весеннюю охоту.

7 апреля

Пассажиропоток в Алтайском крае рухнул на 60-70%.

10 апреля

Губернатор разрешил работать нескольким организациям: производителям товаров, ремонтным мастерским и т.д.

15 апреля

В Барнауле начали проводить платное тестирование на коронавирус.

17  апреля

Запретили ярмарки, массовые религиозные обряды, которые планировали на Пасху.

21 апреля

Вспышка коронавируса произошла на промплощадке Корбалихинского рудника «Сибирь-Полиметаллы».

24 апреля

Первый летальный случай среди зараженных коронавирусом в Алтайском крае. Умер мужчина, который несколько лет был на гемодиализе.

В Змеиногорском районе ввели карантин. 

Ввели двухнедельную изоляцию для всех, кто приехал в регион.

28 апреля

Нерабочий период продлили до 11 мая включительно.  

29 апреля

В Алтайском крае после месяца простоя заработали парикмахерские, а также магазины одежды и обуви, работающие на первом этаже.

С 1 по 10 мая запретили бронировать номера в гостиницах, отелях, санаториях.

Май 2020

1 мая

Алтайский край закрыли для приезжих. На границах оборудовали пропускные пункты, въезжающие должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

5 мая

Правительство РФ выделило Алтайском краю 15,4 млн рублей на поддержку предпринимателей.

9 мая

В День Победы «Бессмертный полк» прошел онлайн, массовые мероприятия не проводили.

12 мая

В Алтайском крае начал действовать масочный режим. 

19 мая

Число зараженных перевалило за тысячу человек.

22 мая

Сняли карантин в Змеиногорском районе.

27 мая

Последние звонки в алтайских школах прошли в онлайн-формате. ЕГЭ перенесли на июль, ОГЭ отменили.

Июнь 2020

1 июня

Массовых мероприятий в честь Дня защиты детей не было.

7 июня

Алтайский край перешел на первый этап снятия ограничений: отменили карантин для пребывающих, разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, открылись магазины с залом менее 400 кв. метров, салоны красоты, зоопарки. 

8 июня

С ограничениями заработали алтайские санатории.

16 июня

Из резервного фонда правительства РФ Алтайскому краю выделили около 9 млрд рублей на борьбу с COVID-19 и социальные выплаты.

19 июня

В регионе разрешили возобновить плановую госпитализацию, диспансеризацию, профосмотры и посещать поликлиники.  

23 июня

Алтайские музеи, библиотеки, архивы начинают открываться.

24 июня

Праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края не проводили. Но день стал выходным. 

25 июня

Началось досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ.  

27 июня

Алтайский край открылся для туристов. 

Заработали кафе, у которых есть летняя веранда или терраса.

30 июня

Шесть районных больниц Алтайского края возобновили плановую медпомощь. 

Июль 2020

1 июля

Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители Алтайского края в масках и перчатках пришли на избирательные участки. 

3 июля

Открылись турбазы Республики Алтай.

Власти отменили курортный сбор в Белокурихе до конца года.

6 июля

Фитнес-клубы закрыты уже почти 3,5 месяца. Предприниматели просят губернатора разрешить им работать, так как находятся на грани банкротства. 

9 июля

Глава минздрава Дмитрий Попов заявил, что система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку. 

10 июля

В Алтайском крае запретили обслуживать людей без масок.

Власти разрешили работать пляжам, проводить тренировки спортсменам и торговать на рынках. 

15 июля

Власти приняли решение, что загородные оздоровительные лагеря не откроются в 2020 году.

20 июля

Из-за роста заболеваемости в Алтайском крае приостановили возобновление плановой помощи. 

29 июля

7% предпринимателей в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии.

Август 2020

4 августа

За время пандемии по разным причинам без работы остались 17,5 тысяч человек. Под сокращения попали 2 тысячи работников. Но массовых увольнений не было.

7 августа

Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Губернатор смягчил «ковидный» указ: плановую помощь начали оказывать еще 45 медучреждений, открылись детские сады, парки отдыха с аттракционами и аквапарками, спортзалы, с ограничениями заработали бани и общепит, большие магазины, разрешили проводить соревнования без зрителей.

10 августа

Число зараженных перевалило за 10 тысяч.

24 августа

Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае возобновили во всех медучреждениях.

Сентябрь 2020

1 сентября

Торжественные линейки в школах прошли не для всех и с соблюдением эпидтребований. Школьники вернулись к очному обучению.

3 сентября

Разрешили работать кинотеатрам театрам, концертным залам, дворцам культуры, сельским клубам (при заполнении залов не более 50%), присутствовать зрителям на спортивных мероприятиях (при заполнении трибун не более 25%), посещать бассейны.

21 сентября

Первая партия вакцины поступила в Алтайском крае от коронавируса в количестве 42 доз. Их начали ставить медикам. Первой была главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

22 сентября

У губернатора Виктора Томенко выявили коронавирус. 

27 сентября

Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

Октябрь 2020

1 октября

Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

5 октября

В Алтайском крае вводят дополнительные койки в ковидных госпиталях. Их стало 3020. Но свободных мало.

9 октября

Губернатора Виктора Томенко выписали из больницы.

12 октября

Школьные каникулы продлили на неделю.

Обязали проверять наличие масок у покупателей на входе в магазин и другие общественные места.

14 октября

В аптеках образовалась нехватка противовирусных препаратов. 

21 октября

За сутки выявили сразу 320 (!) случаев заражения коронавирусом. В этот день учли еще более 100 бессимптомников, которые были зарегистрированы за последние сутки. 

22 октября

В ковидном госпитале на базе горбольницы № 12 скопились тела умерших пациентов. Из-за роста смертельных случаев патологоанатомы физически не успевают проводить вскрытия быстро.

26 октября

В Барнауле антимасочники провели акцию в трамвае: отказались надевать маски и покидать салон. Трамвай простоял на линии 1,5 часа.

30 октября

В Алтайском крае запретили проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия с 23:00 до 6:00.

Ноябрь 2020

1 ноября

Власти решили открыть ковидный госпиталь в здании ТЦ «Посуда Центр» в Барнауле.

4 ноября

Число зараженных превысило 20 тысяч.

6 ноября

Осенние каникулы у школьников продлили еще на неделю.

30 ноября

Две тысячи доз вакцины от коронавруса поступили в Алтайский край.

Декабрь 2020

1 декабря

Начали выдавать бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. ​

8 декабря

Прививки от COVID-19 начали ставить врачам не только Барнаула, но и ближайших районов.

14 декабря

Возобновили оказание плановой медпомощи. Поликлиники начали проводить приемы пациентов, диспансеризации и профосмотры. 

15 декабря

С этого дня и по 15 января 2021 года запретили новогодние программы и корпоративы.

18 декабря

Число зараженных перевалило за 30 тысяч.

Ковидный госпиталь в ТЦ «Посуда Центр» открывать не будут. Власти решили, что переоборудование требует слишком много вложений.

21 декабря

Эпидситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил министр Дмитрий Попов.

22 декабря

Более 3,8 тысяч жителей Алтайского края получили бесплатные лекарства для лечения на дому.

28 декабря

В Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись на прививки от COVID-19. Сама вакцинация будет попозже.

Январь 2021

1 января

В Белокурихе возобновили взимание курортного сбора и снизили до 30 рублей в сутки.

8 января

В Алтайском крае прививки от COVID-19 поставили более 1,6 тысячи человек. 

11 января

Почти все школы начали четверть в очном формате. Только одна образовательная организация продлила каникулы.

18 января

В вакцинации поучаствовали более 3 тысяч жителей Алтайского края.

19 января

В регионе снижают количество коек в ковидных госпиталях.   

25 января

Почти 14 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от коронавируса

Прививку от COVID-19 поставили около 8,7 тысяч жителей Алтайского края. 

28 января

Часть поликлиник временно перестали ставить прививки от коронавируса: закончились ампулы с вакциной.

29 января

5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край. Еще 1760 комплектов должны доставить 30 января. 

40,9 тысяч человек в Алтайском крае стали безработными во время пандемии. 

Февраль 2021

2 февраля

Показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году вырос на 15%, а рождаемость упала на 5%. Количество пар, которые заключили брак в прошлом году, уменьшилось на 14%.

4 февраля

Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2 тысячи.

9 февраля

Свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета за год для борьбы с ковидом.

12 февраля

149 млрд налогов собрали в 2020 году в регионе. Это на 6% больше, чем в 2019-м.

15 февраля

15,1 тысяча комплектов от коронавируса поступило в регион. В вакцинации участвуют 28 тысяч человек.

16 февраля

Две больницы пока не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ.

19 февраля

14,2 тысячи доз вакцины поступило в регион. Их распределили между 81 медорганизацией. Это позволило увеличить темпы вакцинации: прививать стали до 3 тысяч человек в день.

Март 2021

5 марта

Отменили требования к социальной дистанции в 1,5 метра в театрах и кинотеатрах, концертных залах, клубах и на спортивных объектах. 

10 марта

Из-за пандемии власти решили подкорректировать стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2030 года.

19 марта

В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Полностью сняты ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий. 

26 марта

Стало известно о заразившихся коронавирусом после вакцинации

29 марта

Общее число заболевших составляет 46,9 тысяч человек, среди них 3 232 ребенка. Переболели коронавирусом 41,9 тысяч человек. За время пандемии скончалось 2,6 тысяч зараженных, из них 1,7 тысяч –  от COVID-19.

В регион уже поступило 95,6 тысяч комплектов вакцины. Прививается 83,3 тысячи жителей края. Из них полностью привиты 62,5 тысяч человек.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

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