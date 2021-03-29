Войдет в историю. Как Алтайский край прожил год с коронавирусом и выстоял

Ровно год назад – 29 марта 2020 – в Алтайском крае выявили первого заболевшего. До этого казалось, что смертельный вирус обойдет регион стороной, а все предпринятые властями меры закончатся вместе с объявленной президентом нерабочей неделей. Но нет. На наших глазах опустели торговые центры и улицы, закрылись спортзалы, кинотеатры, музеи, отменили все праздники. Жизнь городов и сел на время остановилась, эксперты давали неутешительные прогнозы, людей одолела паника. Вспоминая те события, не верится, что все это оказалось далеко позади, и край не рухнул на самое дно. «Политсибру» предлагает «прокрутить» ленту прошедшего года и вспомнить время, которое для всех войдет в историю.

Март 2020

18 марта



На фоне паники из-за распространения коронавируса по стране и в соседних регионах в магазинах опустели полки. Люди скупали туалетную бумагу, крупы, макароны.



В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности.



20 марта



Из-за коронавируса каникулы в школах начались на три дня раньше: 20 марта, а не 23-го.



24 марта



В регионе создали единую горячую линию по COVID-19.



Государственные кинотеатры, музеи и библиотеки перестали принимать посетителей.



25 марта



Президент Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля.



26 марта



Закрылись фитнес-центры и спортзалы.



Запретили все мероприятия, концерты, шоу в местах массового скопления, работу ночных клубов, кинотеатров, театров, а также курение кальяна в барах и ресторанах.



27 марта



В Белокурихе до 1 июня приостановили работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, запретили бронировать места в гостиницах и санаториях.



До 5 апреля приостановили работу кафе и ресторанов: они стали работать только на вынос и на доставку.



29 марта



В ночь на 30 марта стало известно о первом случае заражения в Алтайском крае. COVID-19 подтвердили у жительницы Барнаула, которая прилетела из Доминиканы.



31 марта



В регионе приостановили работу большой части магазинов, а также всех салонов красоты, бань, соляриев, саун.



Ввели режим самоизоляции, рекомендовали населению ограничить поездки, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В медучреждениях приостановили оказание стоматологических услуг, плановую медпомощь.

Апрель 2020

1 апреля



Барнаульскую горбольницу №5 перепрофилировали под ковидный госпиталь.



Храмы Барнаула из-за пандемии ограничили свою работу.



2 апреля



Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.



Медучреждения перешли на дистанционное оказание медпомощи.



3 апреля



Власти разрешили предприятиям позже рассчитаться за аренду помещений.



Правительство РФ выделило региону 91,5 млн рублей на выплаты медработникам.



6 апреля



В регионе разрешили ездить на дачу и к родственникам по краю.



Ввели обязательную самоизоляцию для людей с хроническими заболеваниями.



Отменили весеннюю охоту.



7 апреля



Пассажиропоток в Алтайском крае рухнул на 60-70%.



10 апреля



Губернатор разрешил работать нескольким организациям: производителям товаров, ремонтным мастерским и т.д.



15 апреля



В Барнауле начали проводить платное тестирование на коронавирус.



17 апреля



Запретили ярмарки, массовые религиозные обряды, которые планировали на Пасху.



21 апреля



Вспышка коронавируса произошла на промплощадке Корбалихинского рудника «Сибирь-Полиметаллы».



24 апреля



Первый летальный случай среди зараженных коронавирусом в Алтайском крае. Умер мужчина, который несколько лет был на гемодиализе.



В Змеиногорском районе ввели карантин.



Ввели двухнедельную изоляцию для всех, кто приехал в регион.



28 апреля



Нерабочий период продлили до 11 мая включительно.



29 апреля



В Алтайском крае после месяца простоя заработали парикмахерские, а также магазины одежды и обуви, работающие на первом этаже.



С 1 по 10 мая запретили бронировать номера в гостиницах, отелях, санаториях.

Май 2020

1 мая



Алтайский край закрыли для приезжих. На границах оборудовали пропускные пункты, въезжающие должны были соблюдать двухнедельную самоизоляцию.



5 мая



Правительство РФ выделило Алтайском краю 15,4 млн рублей на поддержку предпринимателей.



9 мая



В День Победы «Бессмертный полк» прошел онлайн, массовые мероприятия не проводили.



12 мая



В Алтайском крае начал действовать масочный режим.



19 мая



Число зараженных перевалило за тысячу человек.



22 мая



Сняли карантин в Змеиногорском районе.



27 мая



Последние звонки в алтайских школах прошли в онлайн-формате. ЕГЭ перенесли на июль, ОГЭ отменили.

Июнь 2020

1 июня



Массовых мероприятий в честь Дня защиты детей не было.



7 июня



Алтайский край перешел на первый этап снятия ограничений: отменили карантин для пребывающих, разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, открылись магазины с залом менее 400 кв. метров, салоны красоты, зоопарки.



8 июня



С ограничениями заработали алтайские санатории.



16 июня



Из резервного фонда правительства РФ Алтайскому краю выделили около 9 млрд рублей на борьбу с COVID-19 и социальные выплаты.



19 июня



В регионе разрешили возобновить плановую госпитализацию, диспансеризацию, профосмотры и посещать поликлиники.



23 июня



Алтайские музеи, библиотеки, архивы начинают открываться.



24 июня



Праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края не проводили. Но день стал выходным.



25 июня



Началось досрочное голосование по изменениям в Конституцию РФ.



27 июня



Алтайский край открылся для туристов.



Заработали кафе, у которых есть летняя веранда или терраса.



30 июня



Шесть районных больниц Алтайского края возобновили плановую медпомощь.

Июль 2020

1 июля



Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители Алтайского края в масках и перчатках пришли на избирательные участки.



3 июля



Открылись турбазы Республики Алтай.



Власти отменили курортный сбор в Белокурихе до конца года.



6 июля



Фитнес-клубы закрыты уже почти 3,5 месяца. Предприниматели просят губернатора разрешить им работать, так как находятся на грани банкротства.



9 июля



Глава минздрава Дмитрий Попов заявил, что система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.



10 июля



В Алтайском крае запретили обслуживать людей без масок.



Власти разрешили работать пляжам, проводить тренировки спортсменам и торговать на рынках.



15 июля



Власти приняли решение, что загородные оздоровительные лагеря не откроются в 2020 году.



20 июля



Из-за роста заболеваемости в Алтайском крае приостановили возобновление плановой помощи.



29 июля



7% предпринимателей в Алтайском крае не Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Жители Алтайского края в масках и перчатках пришли на избирательные участки.Открылись турбазы Республики Алтай.Власти отменили курортный сбор в Белокурихе до конца года.Фитнес-клубы закрыты уже почти 3,5 месяца. Предприниматели просят губернатора разрешить им работать, так как находятся на грани банкротства.Глава минздрава Дмитрий Попов заявил, что система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.В Алтайском крае запретили обслуживать людей без масок.Власти разрешили работать пляжам, проводить тренировки спортсменам и торговать на рынках.Власти приняли решение, что загородные оздоровительные лагеря не откроются в 2020 году.Из-за роста заболеваемости в Алтайском крае приостановили возобновление плановой помощи.7% предпринимателей в Алтайском крае не возобновили работу из-за пандемии.

Август 2020

4 августа



За время пандемии по разным причинам без работы остались 17,5 тысяч человек. Под сокращения попали 2 тысячи работников. Но массовых увольнений не было.



7 августа



Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Губернатор смягчил «ковидный» указ: плановую помощь начали оказывать еще 45 медучреждений, открылись детские сады, парки отдыха с аттракционами и аквапарками, спортзалы, с ограничениями заработали бани и общепит, большие магазины, разрешили проводить соревнования без зрителей.



10 августа



Число зараженных перевалило за 10 тысяч.



24 августа



Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае возобновили во всех медучреждениях.

Сентябрь 2020

1 сентября



Торжественные линейки в школах прошли не для всех и с соблюдением эпидтребований. Школьники вернулись к очному обучению.



3 сентября



Разрешили работать кинотеатрам театрам, концертным залам, дворцам культуры, сельским клубам (при заполнении залов не более 50%), присутствовать зрителям на спортивных мероприятиях (при заполнении трибун не более 25%), посещать бассейны.



21 сентября



Первая партия вакцины поступила в Алтайском крае от коронавируса в количестве 42 доз. Их начали ставить медикам. Первой была главный эпидемиолог края Ирина Переладова.



22 сентября



У губернатора Виктора Томенко выявили коронавирус.



27 сентября



Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

Октябрь 2020

1 октября



Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы.



5 октября



В Алтайском крае вводят дополнительные койки в ковидных госпиталях. Их стало 3020. Но свободных мало.



9 октября



Губернатора Виктора Томенко выписали из больницы.



12 октября



Школьные каникулы продлили на неделю.



Обязали проверять наличие масок у покупателей на входе в магазин и другие общественные места.



14 октября



В аптеках образовалась нехватка противовирусных препаратов.



21 октября



За сутки выявили сразу 320 (!) случаев заражения коронавирусом. В этот день учли еще более 100 бессимптомников, которые были зарегистрированы за последние сутки.



22 октября



В ковидном госпитале на базе горбольницы № 12 скопились тела умерших пациентов. Из-за роста смертельных случаев патологоанатомы физически не успевают проводить вскрытия быстро.



26 октября



В Барнауле антимасочники провели акцию в трамвае: отказались надевать маски и покидать салон. Трамвай простоял на линии 1,5 часа.



30 октября



В Алтайском крае запретили проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия с 23:00 до 6:00.

Ноябрь 2020

1 ноября



Власти решили открыть ковидный госпиталь в здании ТЦ «Посуда Центр» в Барнауле.



4 ноября



Число зараженных превысило 20 тысяч.



6 ноября



Осенние каникулы у школьников продлили еще на неделю.



30 ноября



Две тысячи доз вакцины от коронавруса поступили в Алтайский край.

Декабрь 2020

1 декабря



Начали выдавать бесплатные лекарства для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. ​



8 декабря



Прививки от COVID-19 начали ставить врачам не только Барнаула, но и ближайших районов.



14 декабря



Возобновили оказание плановой медпомощи. Поликлиники начали проводить приемы пациентов, диспансеризации и профосмотры.



15 декабря



С этого дня и по 15 января 2021 года запретили новогодние программы и корпоративы.



18 декабря



Число зараженных перевалило за 30 тысяч.



Ковидный госпиталь в ТЦ «Посуда Центр» открывать не будут. Власти решили, что переоборудование требует слишком много вложений.



21 декабря



Эпидситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил министр Дмитрий Попов.



22 декабря



Более 3,8 тысяч жителей Алтайского края получили бесплатные лекарства для лечения на дому.



28 декабря



В Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись на прививки от COVID-19. Сама вакцинация будет попозже.

Январь 2021

1 января



В Белокурихе возобновили взимание курортного сбора и снизили до 30 рублей в сутки.



8 января



В Алтайском крае прививки от COVID-19 поставили более 1,6 тысячи человек.



11 января



Почти все школы начали четверть в очном формате. Только одна образовательная организация продлила каникулы.



18 января



В вакцинации поучаствовали более 3 тысяч жителей Алтайского края.



19 января



В регионе снижают количество коек в ковидных госпиталях.



25 января



Почти 14 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от коронавируса



Прививку от COVID-19 поставили около 8,7 тысяч жителей Алтайского края.



28 января



Часть поликлиник временно перестали ставить прививки от коронавируса: закончились ампулы с вакциной.



29 января



5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край. Еще 1760 комплектов должны доставить 30 января.



40,9 тысяч человек в Алтайском крае стали В Белокурихе возобновили взимание курортного сбора и снизили до 30 рублей в сутки.В Алтайском крае прививки от COVID-19 поставили более 1,6 тысячи человек.Почти все школы начали четверть в очном формате. Только одна образовательная организация продлила каникулы.В вакцинации поучаствовали более 3 тысяч жителей Алтайского края.В регионе снижают количество коек в ковидных госпиталях.Почти 14 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства от коронавирусаПрививку от COVID-19 поставили около 8,7 тысяч жителей Алтайского края.Часть поликлиник временно перестали ставить прививки от коронавируса: закончились ампулы с вакциной.5,4 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Алтайский край. Еще 1760 комплектов должны доставить 30 января.40,9 тысяч человек в Алтайском крае стали безработными во время пандемии.

Февраль 2021

2 февраля



Показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году



4 февраля



Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2 тысячи.



9 февраля



Свыше 45 млрд рублей



12 февраля



149 млрд налогов собрали в 2020 году в регионе. Это на 6% больше, чем в 2019-м.



15 февраля



15,1 тысяча комплектов от коронавируса поступило в регион. В вакцинации участвуют 28 тысяч человек.



16 февраля



Две больницы пока не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ.



19 февраля



14,2 тысячи доз вакцины поступило в регион. Их распределили между 81 медорганизацией. Это позволило увеличить темпы вакцинации: прививать стали до 3 тысяч человек в день. Показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году вырос на 15%, а рождаемость упала на 5%. Количество пар, которые заключили брак в прошлом году, уменьшилось на 14%.Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2 тысячи.Свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета за год для борьбы с ковидом.149 млрд налогов собрали в 2020 году в регионе. Это на 6% больше, чем в 2019-м.15,1 тысяча комплектов от коронавируса поступило в регион. В вакцинации участвуют 28 тысяч человек.Две больницы пока не приступили к вакцинации от коронавируса. Это Шелаболихинская и Староалейская ЦРБ.14,2 тысячи доз вакцины поступило в регион. Их распределили между 81 медорганизацией. Это позволило увеличить темпы вакцинации: прививать стали до 3 тысяч человек в день.

Март 2021

5 марта



Отменили требования к социальной дистанции в 1,5 метра в театрах и кинотеатрах, концертных залах, клубах и на спортивных объектах.



10 марта



Из-за пандемии власти решили



19 марта



В Алтайском крае



26 марта



Стало известно о заразившихся коронавирусом после



29 марта



Общее число заболевших составляет 46,9 тысяч человек, среди них 3 232 ребенка. Переболели коронавирусом 41,9 тысяч человек. За время пандемии скончалось 2,6 тысяч зараженных, из них 1,7 тысяч – от COVID-19.



В регион уже поступило 95,6 тысяч комплектов вакцины. Прививается 83,3 тысячи жителей края. Из них полностью привиты 62,5 тысяч человек. Отменили требования к социальной дистанции в 1,5 метра в театрах и кинотеатрах, концертных залах, клубах и на спортивных объектах.Из-за пандемии власти решили подкорректировать стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2030 года.В Алтайском крае отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Полностью сняты ограничения для проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий.Стало известно о заразившихся коронавирусом после вакцинации Общее число заболевших составляет 46,9 тысяч человек, среди них 3 232 ребенка. Переболели коронавирусом 41,9 тысяч человек. За время пандемии скончалось 2,6 тысяч зараженных, из них 1,7 тысяч – от COVID-19.В регион уже поступило 95,6 тысяч комплектов вакцины. Прививается 83,3 тысячи жителей края. Из них полностью привиты 62,5 тысяч человек.