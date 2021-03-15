В Санниково выдали первую сельскую ипотеку под строительство жилого дома

Алтайский филиал Россельхозбанка привлек к совместной реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий пул строительных организаций региона. Первым прошедшим этот путь стала строительная компания ИП Нагих Д.Ю. – опытные специалисты, у которых есть силы и средства, чтобы возвести качественный индивидуальный жилой дом «под ключ».

Clubhouse для фермеров: Россельхозбанк начинает давать видеоуроки агробизнеса Новости компаний 26.02.2021 16:39

Благодаря этому, семья из села Санниково Первомайского района смогла оформить сельскую ипотеку в Россельхозбанке на строительство жилого дома. В семье растет один ребенок, родители работают в сфере торговли и в промышленном секторе.

Спецификой такого кредитования является последовательность действий. Сначала регистрация договора залога земельного участка в Росреестре, перевод части средств на специальный счет строительной кампании. После отчета по акту выполненных работ выделяется следующая сумма транша, как только дом будет введен в эксплуатацию, подрядчик получит оставшуюся сумму кредита.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, предварительно рассчитать ежемесячные платежи можно также на портале Россельхозбанка Свое Жилье.

«Мы расширили список партнеров среди строительных организаций Алтайского края и Республики Алтай в ответ на неуклонно растущий спрос на сельскую ипотеку среди наших клиентов, решивших построить собственный дом. Их полный перечень на сайте Свое Жилье. Сейчас в списке 12 строительных организаций нашего региона. Администрации многих районов идут навстречу и выделяют участки под строительство нового жилья под программу сельской ипотеки. Более того, Россельхозбанк создал базу данных типовых проектов индивидуального строительства жилья. Любой из них не требует длительного согласования между подрядной организацией, клиентом и банком. Этим и воспользовались наши клиенты в Первомайском районе и в итоге смогли быстрее реализовать мечту о собственном доме», – комментирует директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

«Мы на строительном рынке уже более 10 лет. В составе компании есть профессиональные и специализированные строительные бригады, отдел снабжения, поставляющий оборудование и необходимые материалы на объекты. Ежегодно реализуем разнообразные проекты, поэтому любое готовое решение из базы Россельхозбанка мы воплотим в жизнь в течение нескольких месяцев. Данный объект в Санниково планируем сдать к концу лета. Доверив строительство профессионалам, клиент РСХБ может быть уверен, что его дом станет по-настоящему индивидуальным», – поясняет руководитель компании Денис Нагих.

У Россельхозбанка в «коллекции» типовых проектов индивидуального жилищного строительства собраны более 100 вариантов домов, среди которых можно подобрать грамотные конструкторские решения, созданные с учетом климатических условий различных регионов страны.

Среди них есть проекты, подходящие для строительства в Алтайском крае и Республике Алтай: с оптимальной толщиной стен и количеством окон, чтобы дом был теплым, и из современных материалов – для уюта. С типовыми проектами жилья клиенты могут ознакомиться при обращении в офис РСХБ. При этом специалисты банка предлагают именно те проекты, которые уже одобрены на Алтае. При желании клиент может рассмотреть и проекты, одобренные в других регионах.

На правах рекламы