15 умерших за день. Ежесуточная смертность от коронавируса увеличилась в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае умерло 15 коронавирусных больных, из них 12 – непосредственно от ковида, сообщает оперштаб. Тем самым, показатель ежесуточной смертности за последние двое суток в регионе незначительно вырос. Ранее он держался на отметке около 10 случаев в день.

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За последние 24 часа было выявлено 106 новых случаев заболевания инфекцией. Выздоровело 15 пациентов. Всего с начала пандемии вирусом переболело уже 46,8 тысяч жителей Алтайского края, 41,8 тысяч инфицированных справились с болезнью, а 2,6 тысяч заразившихся скончалось, из них у 1,7 тысяч человек причиной смерти был именно COVID-19.

Сейчас в ковидных госпиталях лечатся 1,2 тысячи коронавирусных больных и 405 пациентов с пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 286 пациентов, 90 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе остается 528 резервных коек. Дома лечатся семь «бессимптомников» и 534 пациента с пневмонией.

Всего на коронавирус обследовано уже более 1,3 млн жителей края. Первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак» из двух поставило себе уже более 20,5 тысяч человек, 62,4 тысячи привились полностью.