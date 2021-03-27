Еще 14 жителей Алтайского края умерли от коронавируса за день

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 14 человек с коронавирусом, у всех из них причиной смерти был именно ковид. Всего в регионе умерло 2,6 тысяч больных коронавирусом, непосредственно COVID-19 унес жизни 1,7 тысяч человек. Об этом 27 марта сообщает оперштаб региона.

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С начала пандемии коронавирусом переболело 46,7 тысяч жителей края, 109 человек подхватили инфекцию за прошедшие сутки. Справиться с болезнью смогло большинство – почти 41,8 тысяч заразившихся. За последние сутки новости о выздоровлении получили 120 пациентов.

В ковидных госпиталях сейчас лечится 1,2 тысячи коронавирусных больных и 393 человека с пневмонией. Тяжело переносят инфекцию 287 человек, из них 89 потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Сейчас в регионе остается 532 свободных койки из 2,1 тысяч развернутых минздравом. На дому лечатся семь «бессимптомников» и 536 пациентов с пневмонией.

Активно идет и вакцинация населения края. Первую дозу препарата «Гам-Ковид-Вак» получила почти 21 тысяча человек, около 61,7 тысяч жителей региона привиты полностью.