Экзамены на права, детские выплаты и цена для сигарет. Что изменится для россиян в апреле 2021 года

В сдаче экзаменов на водительские права отменили такой этап, как «площадка». Выплаты на маленьких детей станут рассчитывать исходя из дохода семьи, а социальные пенсии подрастут. Что еще изменится для семей, предпринимателей и пенсионеров в апреле 2021 года – читайте в материале «Политсибру».

Пенсии подрастут

На 3,4% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля. После этого ее средний размер составит 10 183 тысячи. Решение властей коснется 3,9 млн человек. Напомним, эти выплаты получают по потере кормильца, по инвалидности или при нехватке необходимого для страховой пенсии стажа.

Экзамен по новым правилам

Будущим автомобилистам придется труднее: с 1 апреля в стране изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь проверять первоначальные навыки вождения будут не на специальных площадках (автодромах), а на дорогах с «живым» автомобильным движением. По какому маршруту ездить на экзамене – решить инспектор ГИБДД. То есть заранее подготовиться к «боевым действиям» на дороге не получится (придется импровизировать).

В оценку действий будущих водителей за рулем также внесли изменения. Теперь отправиться на пересдачу можно за непристегнутый ремень или разговор по телефону (их раньше не было в системе оценки). Также у сдающих появится возможность аннулировать результаты экзамена (если сможете оспорить).

Изменения коснутся только практики. А вот теоретическая часть экзамена осталась без новшесвт.

Пенное с маркировкой

С апреля 2021 года начинается эксперимент по маркировке пива и напитков, которые готовят на его основе. Участвовать в этой процедуре будут не только производители, но и продавцы, и представители общепита. Причем добровольно. Власти считают, что это позволит избавиться от нелегального пива. Завершится эксперимент до 31 августа 2022 года.

Минимум для сигарет

В стране подорожают сигареты. С 1 апреля устанавливают единую минимальную цену на табачную продукцию. Она рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет, ставки НДС и повышающего коэффициента. В 2021 году купить сигареты нельзя будет дешевле 108 рублей, а с 2022 – 112.

«Удаленка» для пенсионеров отменена

Самоизоляция для людей старше 65 лет больше не будет обязательной. Теперь перевод работников на удаленку носит рекомендательный характер. Также с апреля упраздняют временные правила оформления «карантинного больничного» и выплаты, которые действовали с апреля 2020 года. Напомним, в Алтайском крае режим самоизоляции для пожилых отменили с 21 марта.

Выплаты на детей пересчитают

Со 2 апреля родители детей от трех до семи лет могут подать заявление на перерасчет ежемесячной выплаты. Теперь сумма будет зависеть от дохода семьи. По указу президента, она может составлять 50%, 75%, 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Без российского ПО нельзя

Смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, которые произведут после 1 апреля 2021 года, должны быть с предустановленным российским программным обеспечением (ПО). За отсутствие предустановки уже с 1 июля будут штрафы.

Новое для бизнеса

Срок, в течение которого индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны сообщить об изменения в сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, увеличили. Сделать это теперь можно в течение семи рабочих дней. Кроме того, перечень сведений, которые включаются в ЕГРЮЛ, расширили. К примеру, для ООО добавят информацию о передаче доли в доверительное управление. Эти изменения вступают в силу с 26 апреля.