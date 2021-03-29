Бомжи, мусор и медпомощь. Кто и на что жаловался алтайскому омбудсмену в 2020 году

В 2020 году жителей Алтайского края в основном беспокоили «ковидные» ограничения, невозможность вовремя получить медпомощь и проблемы с вывозом мусора. Об этом, а также о проблемах тестирования бездомных на COVID-19 и получения жилья сиротами рассказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин в ходе своего выступления на сессии АКЗС 25 марта.

Полная законность

Минувший год, по оценке Ларина, с точки зрения соблюдения прав человека был очень непростым. Конечно, из-за ковида. Но все введенные в регионе запреты он считает абсолютно законными и оправдаными.

«Базовый указ губернатора на 1 января 2021 года насчитывал аж 24 редакции (указ был принят в марте 2020 года – прим.ред.). Это как раз и говорит о том, что принимаемые меры были введены избирательно и в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемической обстановки и не носили произвольного характера», – заявил Ларин.

Без дискриминации. Алтайский омбудсмен оценил соблюдение права человека в ковидных ограничениях Новости 23.03.2021 14:59

При этом общее число обращений в начале пандемии в сравнении с мартом 2019 года существенно снизилось: с 209 до 87. Но не потому, что жаловаться было не на что, а из-за перехода на дистанционный формат работы самого омбудсмена. А также и тем, что большинство людей в период пандемии были озабочены гораздо более насущными делами.

По мнению правозащитника, в сравнении с Москвой жители Алтайского края от ограничительных мер не пострадали: на Алтае не было электронных пропусков и многотысячных штрафов. Борис Ларин также отметил, что рассматривать ограничительные меры в отрыве от компенсаций, которые получили граждане, неправильно. На соцподдержку пострадавших от пандемии жителей Алтайского края пошло 25,3 млрд рублей.

Те же обращения, которые были связаны с ковидными ограничениями, коснулись выезда с карантинных территорий и проблем с возвращением в Алтайский край. Были вопросы, связанные с масочным режимом и самоизоляцией пенсионеров, которые до сих пор вызывают множество споров. Впрочем, они, по словам Ларина, в основном носили «несерьезный характер».

Медпомощь

Но главная беда всего 2020 года – здравоохранение. С началом второй волны количество обращений выросло на 83% (если сравнивать с 2019 годом). В самый ее пик это были жалобы на долгое ожидание бригад скорой помощи, а также недоступность тестирования и очереди в больницах.

«Многие обращения нельзя было назвать иначе, кроме как криками о помощи», – сказал Ларин.

Уполномоченный упомянул и то, что причиной кризиса стала нехватка ресурсов в здравоохранении – в некоторых медучреждения заболело до 60% персонала.

Огромное количество претензий было и по поводу почти полного ограничения плановой помощи. Она и сегодня-то не восстановлена, хотя формально все работает, добавил Ларин.

Однако в целом система здравоохранения испытание выдержала, уверен омбудсмен.

Цифровизация и образование

Серьезные трудности вызвал у жителей края переход многих органов на дистант. Некоторые вопросы люди сейчас, по словам Ларина, просто не могут решить иначе как через Интернет. При нынешнем уровне развития соответствующих технологий в крае для большого числа жителей это становится серьезной проблемой. Уполномоченный предложил создавать в органах госвласти службу помощи для тех, кто не может совладать с новыми технологиями.

Дистант прошелся и по сельским школам.

«Где-то дошло до смешного. В сельпо одного из сел Красногорского района учителя повесили ящички, где оставляли задания для учеников (а все по той же причине: интернет и соответствующая техника есть не везде и не у всех – прим.ред.)», – сказал Ларин.

Он же призвал вернуться к проблеме школьных интернатов в селах. Их тоже нужно ремонтировать и поддерживаться в хорошем состоянии.

Болевые точки

Затронул в своем докладе Борис Ларин и права бомжей и вчерашних заключенных. Совет по правам человека при президенте требует обеспечить поголовное тестирование на COVID-19 граждан без определенного места жительства, но сделать это крайне трудно. Решением проблемы может стать создание центров ресоциализации.

К числу нерешаемых пока проблем уполномоченный отнес ситуацию с вывозом мусора. Жалобы на это есть практически в любом районе края. Причем речь идет не о плохом качестве услуг, а о том, что эти услуги зачастую вообще не предоставляются. При этом деньги регоператор может собирать вполне стабильно. Несмотря на все штрафы и санкции, «усмирить» удается пока не всех операторов по вывозу мусора.

Но лидер по обращениям с нерешаемыми вопросами – дети-сироты с их правом на бесплатное жилье. Так что работы у главного краевого правозащитника все еще непочатый край.