Главный эпидемиолог Алтайского края прокомментировала случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова объяснила, почему нескольких жителей региона заразились коронавирусом после второй прививки. Она заявила, что небольшой процент вакцинированных действительно может заболеть. Но дело не в том, что вакцина слабая и недействующая, а сроках формирования иммунитета после нее.

С первой прививки до второй проходит 21 день. В это время иммунитет лишь начинает формироваться. Затем ставят второй укол, и человек ждет еще 21 день. Только когда весь этот срок пройдет, можно говорить о том, что иммунитет от ковида получен. Поэтому реально заболеть на второй, третий или пятый день после прививки, когда антитела еще не успели выработаться, пояснила Переладова.

Риск заболевания после прививки есть, но он минимальный.

«В любом случае нет такой прививки, которая гарантирует, что человек на 100% не заболеет. Например, мы ставим вакцину от гриппа, но люди все равно могут заболеть. Однако их очень мало. Если даже 1% будет болеть, а остальные нет – это все равно очень хороший результат. Высокий уровень защиты именно от передачи инфекции. Ведь чем выше скорость распространения вируса, тем больше людей будет болеть», – пояснила эпидемиолог.

Переладова отметила, что после получения обоих доз вероятность, что человек не подхватит ковид, очень высока, но не составляет 100%. Первая доза вакцины вообще не может уберечь от заражения, но предупреждает осложнения и летальный исход.

Пока нельзя точно сказать, на сколько процентов «Спутник V» защищает человека от коронавируса.

«Мы очень малый период времени прививаем. Должно пройти немного больше, должны быть проведены определенные исследования, чтобы понимать, насколько человек будет защищен. На сегодняшний день вакцина вызывает высокий иммунитет», – утверждает Ирина Переладова.

Поэтому даже привитый человек должен пользоваться маской и соблюдать социальную дистанцию. Предупредить заболевание можно только совокупностью мер, считает эпидемиолог.

Пока же в алтайском минздраве выяснят, почему люди заболели после полной вакцинации.

«Мы все случаи разбираем, отмечаем все данные, сроки, выясняем, действительно ли коронавирус подтвержден. Мы ждем все результаты лабораторных исследований», – сказала эксперт.

Кстати, точные сроки действия вакцины тоже пока не называются. Однако Переладова рассказала, что в недавнем интервью руководитель института Гамалеи заявил о сохранении иммунитета у привившихся на протяжении двух лет. Правда, это пока еще только прогнозы.

Напомним, что 26 марта «Амител» написал о том, что в Алтайском крае были зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом после вакцинации препаратом «Спутник V». Главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального Минздрава Валерий Шевченко указал, что эти эпизоды единичные и прогнозируемые, и они не говорят о плохом качестве прививки.