Ремонт больниц, нехватка кадров и проблемы медицины Рубцовска обсудила ЛДПР с главой алтайского минздрава

Представители ЛДПР и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов обсудили состояние здравоохранения в регионе в целом и в Рубцовске в частности. Во встрече в минздраве приняли участие первый заместитель регионального отделения ЛДПР по Алтайскому краю Даниил Бондарев и глава фракции ЛДПР в Рубцовском городском совете депутатов Владимира Овчинникова. Дмитрий Попов начал беседу со слов благодарности за неравнодушную позицию партийцев и желание решать проблемы совместно.

Ремонт будет

Владимир Овчинников поднял тему материально-технического состояния больниц и поликлиник. Например, в горбольнице №1 требуется ремонт в инфекционном отделении. Министр сообщил, что в прошлом году там обновили фасад на 11,5 млн рублей. А на этот год запланирован капремонт инфекционного отделения на 39 млн рублей.

Кроме того, депутат положительно отметил работу руководства минздрава по созданию первичных сосудистых отделений в Алтайском крае в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Один из таких центров начал работать на базе городской больницы №2 в 2020 году. Это позволило жителям города с острым коронарным синдромом проходить оперативное лечение в Рубцовске.

«Сегодня нашим жителям коронарографию и стентирование сосудов сердца делают прямо в городе. Раньше такие операции выполняли только в Алтайском краевом кардиологическом диспансере и Краевой клинической больнице. Это очень удобно, много положительных откликов от горожан в связи с этим», – подчеркнул Владимир Овчинников.

Участники встречи также обсудили острый вопрос оказания фтизиатрической помощи в городе. Дмитрий Попов сообщил, что закрытие противотуберкулезного диспансера в Рубцовске не планируется и никогда не планировалось. Напротив, в 2020 году там провели капитальный ремонт кровли, разработали проектно-сметную документацию на капремонт уже всего здания. В здании стационара по ул. Арычная, д.27 отремонтируют систему вентиляции.

«Уверен, что вы знаете, здание поликлиники тубдиспансера находится в аварийном состоянии, о чем есть соответствующее техническое заключение. Поэтому для размещения поликлиники с администрацией города проработан вопрос о передаче двухэтажного здания в Рубцовске на улице Октябрьская, 90, в оперативное управление медицинской организации. В 2021 году выделены средства краевого бюджета на устройство вентиляции и капитальный ремонт здания. Как только будет готова проектно-сметная документация, сразу приступят к работе», – рассказал министр.

Встреча представителей ЛДПР с главой алтайского минздрава Фото: пресс-служба ЛДПР

Нехватка врачей

Еще одним ключевым вопросом встречи стала кадровая политика. Даниил Бондарев спросил у министра, что власти делают для решения этой проблемы.

Дмитрий Попов признал: в крае не хватает врачей и средних медработников. В Рубцовске, например, сейчас 318 врачей.

«Несмотря на то, что в 2020 году в медицинские организации города пришли два анестезиолога-реаниматолога, два участковых педиатра, стоматолог, два терапевта и шесть участковых терапевтов, прирост численности составил только три врача по сравнению с 2019 годом. Так как был и отток кадров, в основном это специалисты старшего возраста», – уточнил министр.

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В настоящее время для больниц и поликлиник Рубцовска по целевым договорам на специалитете обучается 106 человек с первого по шестой курс, еще 13 врачей по основным остродефицитным специальностям – в ординатуре.

Участники встречи отметили, что в городе нет муниципальной программы, позволяющей предоставлять меры соцподдержки врачам. И это тоже тормозит процесс.

Владимир Овчинников пообещал вынести предложение в Рубцовский городской Совет депутатов по разработке данной программы и всячески поддерживать ее.

Говоря в целом о крае министр подчеркнул: подготовка и укомплектованность высокопрофессиональными специалистами амбулаторно-поликлинического звена – один из приоритетов региональной программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Сейчас укомплектованность врачами в Алтайском крае составляет 73%, средними медицинскими работниками – 78%. К 2024 году этот показатель необходимо довести до 81% и 95% соответственно.

По целевому набору учатся 80 ординаторов по узким специальностям, еще часть будущих медиков обучаются за счет средств краевой программы.

С 2019 года увеличены контрольные цифры приема в медицинские колледжи и техникумы, что позволит подготовить большее количество специалистов со средним образованием. Отчасти кадровый голод в период пандемии закрывали привлечением к работе преподавателей и ординаторов медуниверситета, студентов и сотрудников частных клиник, рассказал Попов.

Встреча представителей ЛДПР с главой алтайского минздрава Фото: пресс-служба ЛДПР

Конструктивный разговор

Министр отметил важность таких встреч.

«Невозможно координировать работу и строить новые планы, не зная информацию с мест. Но важно и другое, рассказывать жителям о том, что делается для решения проблем разного уровня. Поэтому такие встречи очень важны для всех ветвей власти», – сказал глава минздрава.

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Владимир Овчинников поблагодарил Дмитрия Попова за прием.

«Вы владеете всей информацией по ситуации со здравоохранением в регионе. Мне было очень приятно общаться с вами, вы профессионал своего дела. При вашей занятости и загруженности хочу сказать вам спасибо, что уделили нам время. Наша встреча прошла конструктивно, я обязательно доведу всю полученную информацию до своих коллег и надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия», – подчеркнул Овчинников.

Поблагодарил Попова за встречу и Даниил Бондарев.

«Спасибо за прием. Мы тоже всегда готовы к совместной и конструктивной работе», – отметил Бондарев.

Бондарев добавил, что он проинформирует своих коллег о результатах встречи. Кстати, на прошедшем заседании фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании депутаты обсудили работу минздрава и выразили готовность помочь. Особенно после того, как край переживал острые фазы пандемии. Присутствующий на заседании уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин тоже отметил большую проделанную минздравом работу в период пандемии.

«Не так давно мы все видели в средствах массовой информации сюжеты, как в соседнем регионе машины скорой помощи привозили пациентов к министерству и включали сигналы, пытаясь привлечь внимание к сложившейся ужасной ситуации. И это действительно было шоком для всех. Да, и у нас было тяжело, но такого ведь не было. Безусловно, и у нас еще есть проблемы в области здравоохранения, но они решаются и положительная динамика видна», – сказал Бондарев.

Либерал-демократ отметил, что в других министерствах тоже есть проблемы, но в выборный год некоторые «политики» решили набрать себе сомнительные политические баллы и получить сиюминутную выгоду за счет нападок на врачей и само министерство.

«Я считаю мракобесием в такой тяжелый для всей системы здравоохранения год зарабатывать политические дивиденды на необоснованной критике министерства», – подытожил Даниил Бондарев.

Он пожелал Дмитрию Попову и всем сотрудникам министерства терпения и успехов. А также выразил слова благодарности медицинским работникам.