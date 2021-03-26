Ремонт больниц, нехватка кадров и проблемы медицины Рубцовска обсудила ЛДПР с главой алтайского минздрава

Представители ЛДПР и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов обсудили состояние здравоохранения в регионе в целом и в Рубцовске в частности. Во встрече в минздраве приняли участие первый заместитель регионального отделения ЛДПР по Алтайскому краю Даниил Бондарев и глава фракции ЛДПР в Рубцовском городском совете депутатов Владимира Овчинникова. Дмитрий Попов начал беседу со слов благодарности за неравнодушную позицию партийцев и желание решать проблемы совместно.
Владимир Овчинников поднял тему материально-технического состояния больниц и поликлиник. Например, в горбольнице №1 требуется ремонт в инфекционном отделении. Министр сообщил, что в прошлом году там обновили фасад на 11,5 млн рублей. А на этот год запланирован капремонт инфекционного отделения на 39 млн рублей.
Кроме того, депутат положительно отметил работу руководства минздрава по созданию первичных сосудистых отделений в Алтайском крае в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Один из таких центров начал работать на базе городской больницы №2 в 2020 году. Это позволило жителям города с острым коронарным синдромом проходить оперативное лечение в Рубцовске.
«Сегодня нашим жителям коронарографию и стентирование сосудов сердца делают прямо в городе. Раньше такие операции выполняли только в Алтайском краевом кардиологическом диспансере и Краевой клинической больнице. Это очень удобно, много положительных откликов от горожан в связи с этим», – подчеркнул Владимир Овчинников.
Участники встречи также обсудили острый вопрос оказания фтизиатрической помощи в городе. Дмитрий Попов сообщил, что закрытие противотуберкулезного диспансера в Рубцовске не планируется и никогда не планировалось. Напротив, в 2020 году там провели капитальный ремонт кровли, разработали проектно-сметную документацию на капремонт уже всего здания. В здании стационара по ул. Арычная, д.27 отремонтируют систему вентиляции.
«Уверен, что вы знаете, здание поликлиники тубдиспансера находится в аварийном состоянии, о чем есть соответствующее техническое заключение. Поэтому для размещения поликлиники с администрацией города проработан вопрос о передаче двухэтажного здания в Рубцовске на улице Октябрьская, 90, в оперативное управление медицинской организации. В 2021 году выделены средства краевого бюджета на устройство вентиляции и капитальный ремонт здания. Как только будет готова проектно-сметная документация, сразу приступят к работе», – рассказал министр.
Еще одним ключевым вопросом встречи стала кадровая политика. Даниил Бондарев спросил у министра, что власти делают для решения этой проблемы.
Дмитрий Попов признал: в крае не хватает врачей и средних медработников. В Рубцовске, например, сейчас 318 врачей.
«Несмотря на то, что в 2020 году в медицинские организации города пришли два анестезиолога-реаниматолога, два участковых педиатра, стоматолог, два терапевта и шесть участковых терапевтов, прирост численности составил только три врача по сравнению с 2019 годом. Так как был и отток кадров, в основном это специалисты старшего возраста», – уточнил министр.
В настоящее время для больниц и поликлиник Рубцовска по целевым договорам на специалитете обучается 106 человек с первого по шестой курс, еще 13 врачей по основным остродефицитным специальностям – в ординатуре.
Участники встречи отметили, что в городе нет муниципальной программы, позволяющей предоставлять меры соцподдержки врачам. И это тоже тормозит процесс.
Владимир Овчинников пообещал вынести предложение в Рубцовский городской Совет депутатов по разработке данной программы и всячески поддерживать ее.
Говоря в целом о крае министр подчеркнул: подготовка и укомплектованность высокопрофессиональными специалистами амбулаторно-поликлинического звена – один из приоритетов региональной программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Сейчас укомплектованность врачами в Алтайском крае составляет 73%, средними медицинскими работниками – 78%. К 2024 году этот показатель необходимо довести до 81% и 95% соответственно.
По целевому набору учатся 80 ординаторов по узким специальностям, еще часть будущих медиков обучаются за счет средств краевой программы.
С 2019 года увеличены контрольные цифры приема в медицинские колледжи и техникумы, что позволит подготовить большее количество специалистов со средним образованием. Отчасти кадровый голод в период пандемии закрывали привлечением к работе преподавателей и ординаторов медуниверситета, студентов и сотрудников частных клиник, рассказал Попов.
Министр отметил важность таких встреч.
«Невозможно координировать работу и строить новые планы, не зная информацию с мест. Но важно и другое, рассказывать жителям о том, что делается для решения проблем разного уровня. Поэтому такие встречи очень важны для всех ветвей власти», – сказал глава минздрава.
Владимир Овчинников поблагодарил Дмитрия Попова за прием.
«Вы владеете всей информацией по ситуации со здравоохранением в регионе. Мне было очень приятно общаться с вами, вы профессионал своего дела. При вашей занятости и загруженности хочу сказать вам спасибо, что уделили нам время. Наша встреча прошла конструктивно, я обязательно доведу всю полученную информацию до своих коллег и надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия», – подчеркнул Овчинников.
Поблагодарил Попова за встречу и Даниил Бондарев.
«Спасибо за прием. Мы тоже всегда готовы к совместной и конструктивной работе», – отметил Бондарев.
Бондарев добавил, что он проинформирует своих коллег о результатах встречи. Кстати, на прошедшем заседании фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании депутаты обсудили работу минздрава и выразили готовность помочь. Особенно после того, как край переживал острые фазы пандемии. Присутствующий на заседании уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин тоже отметил большую проделанную минздравом работу в период пандемии.
«Не так давно мы все видели в средствах массовой информации сюжеты, как в соседнем регионе машины скорой помощи привозили пациентов к министерству и включали сигналы, пытаясь привлечь внимание к сложившейся ужасной ситуации. И это действительно было шоком для всех. Да, и у нас было тяжело, но такого ведь не было. Безусловно, и у нас еще есть проблемы в области здравоохранения, но они решаются и положительная динамика видна», – сказал Бондарев.
Либерал-демократ отметил, что в других министерствах тоже есть проблемы, но в выборный год некоторые «политики» решили набрать себе сомнительные политические баллы и получить сиюминутную выгоду за счет нападок на врачей и само министерство.
«Я считаю мракобесием в такой тяжелый для всей системы здравоохранения год зарабатывать политические дивиденды на необоснованной критике министерства», – подытожил Даниил Бондарев.
Он пожелал Дмитрию Попову и всем сотрудникам министерства терпения и успехов. А также выразил слова благодарности медицинским работникам.
«Я хочу сказать спасибо врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, лабораторий, ФАПов, служб скорой медицинской помощи, сотрудникам министерства здравоохранения Алтайского края. Вы были на переднем крае зашиты наших граждан от этой угрозы, спасибо вам за ваш самоотверженный труд», – сказал Бондарев.