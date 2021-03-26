Строительство проблемного ЖК «Парковый» в Барнауле завершит «Адалин-Строй»

Компанией, которая закончит строительство ЖК «Парковый», стала СЗ «Адалин-Строй». В начале следующей недели с подрядчиком подпишут договор, предоставят ему график работ, после чего компания выйдет на объект. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Вопросы строительства ЖК «Парковый» обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров сообщил, что 23 марта на третьей блок-секции завершен обмер объемов строительных работ. Он нужен для для завершения строительства блока.

По поручению Вячеслава Франка работы по застройке подземной парковки, на которую жаловались дольщики, прекратили.

«Что касается дальнейшей судьбы самой подземной парковки и «минусового» первого этажа в третьей блок-секции, Андрей Федоров сообщил, что детальная проработка вопроса продолжается. Он также отметил, что администрация города принимает все возможные меры по недопущению банкротства «Барнаулкапстроя», а также стабилизации экономической ситуации на предприятии», – отметили в мэрии.

Также на заседании рабочей группы представитель СК «Стройпанорама» дал пояснения о причинах срыва сроков работ на Парковой, 71.

Напомним, что недавно «Барнаулкапстрой» в одностороннем порядке расторг договор генподряда с СК «Стройпанорама». Уже тогда власти определились с новым подрядчиком, но не стали его называть.

Кстати, сейчас все еще стоит вопрос о признании «Барнаулкапстроя» банкротом.

Отметим, что в строительство проблемной многоэтажки на ул. Парковой, 71 вложилось 116 человек. В феврале дольщики отправили губернатору края Виктору Томенко письмо, в котором попросили взять вопрос на личный контроль. Томенко просьбу удовлетворил. Затем вопросом занялся и мэр Барнаула Франк. В начале марта 2021 года он пообещал дольщикам, что ЖК «Парковый» будет закончен, а люди получат свое жилье.

Кроме ЖК «Парковый», «Барнаулкапстрой» остановил работы на двух объектах на улице Советской Армии (ЖК «Клевер-парк»).