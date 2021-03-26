Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района Николая Каверина

Третьяковский районный совет депутатов принял отставку главы района Николая Каверина. Об этом «Политсибру» сообщили в администрации района.

Исполняющим обязанности руководителя района стала глава Староалейского сельсовета Татьяна Скосырева.

«Сессия будет месяца через два, сейчас готовят документы, объявят конкурс на выборы нового главы района», – пояснили в администрации Третьяковского района.

Напомним, что Николай Каверин написал заявление об уходе с поста главы района по собственному желанию в начале марта. Такое решение он принял из-за состояния здоровья. Сейчас Каверину 62 года. Должность главы района занял в 2017 году.

Напомним, что в 2021 году свои посты покинула уже несколько глав районов Алтайского края. 19 февраля в отставку отправился глава Бийского района Владимир Трухин, а с 5 марта свой пост освободил глава Солонешенского района Виктор Горбачев.

Также в октябре 2020 года должность покинул глава Троицкий района Андрей Овсянников. Он возглавил Октябрьский район Барнаула, но уже в январе 2021 года уволился из-за обвинений в мошенничестве и растрате.