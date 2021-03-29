Рядом в трудную минуту. Как алтайские справедливороссы помогали врачам и людям в пик пандемии

Сейчас мы все уже привыкли к жизни в пандемию. Но тогда, год назад, для многих неожиданный локдаун стал полным крахом: кто-то потерял часть дохода, а кто-то и вовсе работу, кому-то нечем было платить за кредиты, а кому-то и кормить детей. А полгода назад, во вторую волну, с колоссальной нагрузкой столкнулась медицина: больницы были переполнены, «скорые» разрывались между сотнями звонков в день, а врачи буквально жили на работе. Справиться с этим край смог, в том числе и благодаря тем, кто совершенно безвозмездно покупал и развозил продукты, давал деньги на средства защиты и оборудование. Волонтерами в пандемию были и члены партии «Справедливая Россия».

Трудности нас связали

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Когда в Алтайский край пришел ковид, медлить было некогда. Число зараженных росло на глазах, мест в госпиталях не хватало, пациенты лежали в коридорах, тяжелобольных становилось все больше (их и до сих пор много). Власти приходилось оперативно принимать решения и искать новые площадки для ковидных центров.

И если в краевой столице с этим было непросто, то муниципалитетам и вовсе приходилось делать места для больных из ничего. В Заринске в отличие от многих муниципалитетов к созданию госпиталя подключились не только власти, но также бизнесмены и депутаты.

По словам главного врача Центральной городской больницы Заринска Алексея Бракоренко, в общей сложности на закупку оборудования и мебели удалось собрать более 10 млн внебюджетных рублей. Спасибо за это нужно сказать почти 30 предприятиям города, существенная материальная помощь пришла и от депутата Госдумы РФ, главы алтайского отделения партии «Справедливая Россия» Александра Терентьева. Бизнесмены и компании помогали не только деньгами: кто-то предоставил грузовые машины для перевозки оборудования, кто-то помог с доставкой продуктов питания и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Мы решили подготовить третью площадку на 100 коек, когда эпидподъем ковида и вирусной пневмонии достиг максимума. На тот момент у нас уже работали два корпуса госпиталя на 165 коек. Но больных поступало много, а потому приходилось довольно быстро принимать решения. Любая помощь была очень своевременной и нужной, тем более такая», – рассказал Бракоренко.

По его словам, закупленное на средства партии оборудование послужит на благо медицины еще много лет.

Посильный вклад

В самый разгар пандемии не хватало не только больниц, но и медицинского персонала. А тот, что был, работал на износ. Алтайские врачи буквально жертвовали комфортом домашней жизни и общением с семьей ради спасения пациентов в ковидных госпиталях. Первое время у медиков не было не то что СИЗов, им даже не на чем было спать, а в каких-то больницах на питание врачей элементарно не выделяли средств.

Чтобы хоть как-то поддержать медиков в период, когда вся система здравоохранения работала с чрезмерной нагрузкой, глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев направил месячную заработную плату – 350 тысяч рублей – в помощь горбольнице №4 Барнаула. Эти деньги пошли на выплаты врачам, покупку медицинских масок и комбинезонов.

«У партии «Справедливая Россия» девиз: «В трудное время – вместе». Я убежден, что каждый должен внести посильный вклад, наблюдая за тем, что происходит», – заявил Терентьев.

Вслед за ним все депутаты партии на местном уровне обратились в больницы и ковидные госпитали, поговорили с главными врачами и сотрудниками, чтобы выяснить, в чем они нуждаются больше всего. И у каждого коллектива нашлось, что попросить.

«Мы предложили свою помощь нашему ковидному центру (в селе Кусак Немецкого национального района. – Прим. ред.). Им были нужны постельные принадлежности. Мы собрали деньги на покупку новых матрасов и подушек», – рассказал председатель местного отделения партии Евгений Маленко.

Сотрудники ковидного госпиталя в Мамонтовском районе попросили приобрести для них специализированную медицинскую мебель – манипуляционный стол (используются в процедурных кабинетах. – Прим. ред.) и шкаф для медикаментов. Об этом рассказала местный справедливоросс (руководитель МО) Людмила Плешкова.

По ее словам, в тяжелые времена врачи ковидного госпиталя радовались любому вниманию и поддержке. Об этом Плешкова знает не понаслышке, так как сама трудилась на передовой в должности старшей медсестры. Она рассказала, что, когда под Новый год представители «Справедливой России» передали в госпиталь подарки для сотрудников, это был настоящий сюрприз.

«Эта поддержка оказалась своевременной. Мы тогда работали в сложных условиях, смены были тяжелыми. А тут такое внимание. Вы не представляете, как всем было приятно», – говорит собеседница.

Новогодние подарочные наборы со сладостями и мандаринами получили медики и других городов и сел Алтайского края.

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Камерный вопрос

Не менее актуальной поддержка справедливороссов оказалась для больниц в период массовой вакцинации от COVID-19, которая началась в конце 2020 года. Ведь, как оказалось, почти все сельские медицинские учреждения не были к этому готовы.

Когда краевые власти объявили о том, что в регион придет партия препарата, медики Тогульского района забили тревогу. Ведь «разместить» вакцину «Гам-Ковид-Вак» в больнице было просто негде. По словам председателя местного отделения партии Алексея Абакумова, в сжатые сроки Александр Терентьев выделил им необходимую сумму.

Подобная ситуация была и в Бурлинском районе. И главный врач больницы Татьяна Волошина тоже обратилась в региональное отделение партии «Справедливая Россия» и попросила помочь с покупкой вместительной морозильной камеры. Вопрос решили быстро.

Вовремя и по адресу

Сильнее всего пандемия ударила по семьям с детьми. Ведь из-за введенных ограничений многие родители остались без работы и стабильного заработка. Кому-то пришлось влезть в долги и кредиты, чтобы купить мебель и технику для детей, которые перешли на дистант. А кто-то столкнулся с ситуацией, когда денег не хватало даже на еду.

В это непростое время алтайские справедливороссы закупили самые необходимые продукты и развезли их по многодетным семьям Барнаула, Рубцовска, Бийска, Новоалтайска, их пригородных зон, а также Каменского, Первомайского и Павловского районов. Партийцы передали сотни продуктовых пакетов с маслом, мукой, крупами и другими необходимыми товарами. Детям к 1 июня сделали сладкие подарки, а в канун нового учебного года подарили наборы к школе (такой «канцелярский» подарок от депутата Госдумы получили более 1,5 тысячи алтайских школьников).

Люди благодарили депутатов и волонтеров за такую неожиданную и своевременную помощь, а кто-то принимал продукты буквально со слезами на глазах.

«В этой тяжелейшей социально-­экономической ситуации для большинства простых людей, оказавшись лицом к лицу с неизвестным на тот момент врагом, мы старались делать все, что в наших силах, чтобы противостоять пандемии. В трудную минуту нужно быть более снисходительными, ведь жители региона оказываются в буквальном смысле у последней черты», – отметил Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что многие проблемы очень тяжело решить в одиночку. Но «Справедливая Россия» всегда рядом и готова прийти на помощь.