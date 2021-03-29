Невысоко было падать. Как Алтайский край пережил ковидный год и что регион ждет в 2021 году

Пандемия коронавируса серьезно ударила по экономике страны. Однако Алтайскому краю в какой-то степени повезло, считают эксперты. Ведь по многим показателям он просел незначительно, а где-то даже вышел с плюсом. Почему так произошло, как ковид отразился на политическом секторе региона, и какие прогнозы дают экономисты и предприниматели на 2021 год – читайте в материале «Политсибру».

Мы пишем об этом сейчас, потому что край, да и вся страна, прожил в этой непростой вирусной ситуации уже год. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса, 25 марта президент Владимир Путин отправил страну на внеочередные каникулы, а 29 марта в регионе зарегистрировали первого заболевшего.

Задело за живое

Пандемия 2020 года оказала негативное влияние на многие отрасли экономики Алтайского края и вынудила предпринимателей пересмотреть свои долгосрочные планы. Весна прошлого года была крайне тяжелой, и эксперты даже боялись строить прогнозы, как удастся прожить год.

«Вирус показал, что перед его угрозой равны все – и безработные, и руководители крупных предприятий. Для некоторых сфер предпринимательства COVID-19 оказался настоящей катастрофой», – говорит депутат-единоросс регионального парламента, бизнесмен Альберт Лунев.

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По итогам прошлого года существенно «провалились» сферы услуг и развлечений, гостиничный бизнес, фитнес-индустрия. В общем, все те отрасли, которые долгий период были закрыты, а после открытия работали в условиях жестких ограничений и сниженной покупательской способности.

Еще один большой провал – безработица в 3,2% (данные на 1 января 2021 года). На учете в службе занятости региона на эту дату находились 36 тысяч человек. Ровно год назад – всего 17 тысяч, а в пик пандемии (данные на 19 сентября 2020 года) показатель достигал 40,6 тысячи.

Более 85,9 тысячи жителей обратились в центры занятости и получили финансовую поддержку на общую сумму 3 млрд рублей. Более 9 млрд рублей из федерального бюджета получили семьи с детьми. Все это хоть как-то помогло продержаться в ковидный год.

Но задело не всех

Впрочем, по факту оказалось, что не так уж и страшен этот «черт». Например, фармкомпании и аптеки, сервисы доставки и сфера онлайн-развлечений даже заработали. Да тот же продовольственный сектор в этой ситуации чувствовал себя вполне комфортно.

По словам экспертов, с плюсом или на уровне год пережили сельхозтоваропроизводители, промышленность и сфера пищевого производства. Глава краевого Минпромэнерго Вячеслав Химочка на недавнем заседании в правительстве заявил, что регион смог сохранить объемы производства к показателям позапрошлого года. А начальник Александр Большаков рассказал, что в 2020 году даже в условиях ограничений удалось нарастить объем экспорта продовольствия до почти 350 млн долларов США. Это на 20% больше, чем в 2019-м.

Кроме того, коронавирус загнал бизнес в онлайн, многие стали работать в удаленном формате. Пока эксперты затрудняются однозначно ответить – хорошо это для предпринимателей или плохо. С одной стороны, ряд компаний, которые ушли на дистанционный режим работы, теперь экономят приличные деньги на аренде. При этом на работе или доходах эти изменения существенно не отразились. С другой стороны – на зданиях офисов все чаще стали появляться объявления об аренде.

«Это говорит о том, что кто-то смог пережить это нелегкое время с плюсом, а кто-то с минусом», – сказал депутат АКЗС (фракция «Единая Россия»), бизнесмен Юрий Матвейко.

А Альберт Лунев добавил, что в начале прошлого года были большие опасения, что многие предприятия не выдержат пандемии.

«Однако, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (начало марта 2021 года – Прим. ред.), количество субъектов МСП в Алтайском крае составляет 74 845. По сравнению с началом прошлого года зафиксирован прирост хозяйствующих субъектов почти на 9240. Кто-то перепрофилировал свой бизнес, кто-то организовал работу дистанционно», – пояснил Лунев.

По итогам года регион не досчитался около 2,7 тысяч предпринимателей. И дело не в том, что пандемия вынудила их всех закрыться. Нет. Как пояснил, бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, определенное количество компаний уходит с рынка каждый год. Но просто в 2020-м на смену закрывшимся новые не пришли: было не лучшее время для развития проектов и открытия бизнеса.

Не жили богато

Алтайский край по сравнению с другими регионами страны по экономическим показателям пострадал меньше, говорят эксперты.

«Наш регион никогда не жил слишком уж хорошо. Так что нам особо и проваливаться некуда. Профицитные регионы с большими бюджетами, у которых ситуация была значительно лучше, упали сильнее. А у нас показатели существенно не изменились. Опять же на это повлияло и то, что пострадавшие сферы деятельности получили деньги на выплату зарплаты, компенсации расходов. И это миллиарды рублей. Богатые регионы, может быть, не так сильно заметили помощь, для нас же она была существенной», – считает Юрий Матвейко.

Кстати, край вошел в десятку регионов, которые получили максимальную помощь от Федерации.

Твердая четверка

Как бы краевую власть не упрекали (а критических комментариев в соцсетях было хоть отбавляй), но с точки зрения управленческих процессов Алтайский край продержался значительно лучше других регионов Сибири, говорит политтехнолог Константин Лукин.

«Это касалось и системы здравоохранения, и всех остальных сфер. Если вспоминать весенние запреты на ведение деятельности, то у нас они продолжились несколько дней. Мы не стали закрывать крупные предприятия. И в рамках глобальной экономики не понесли больших потерь, как те регионы, которые на месяц закрывали все», – считает Лукин.

Он работу властей Алтайского края оценивает на твердую четверку. А если бы в регионе не хромала система общения власти с жителями, то была бы и пятерка.

«И то, что вдруг этот год стал профицитным (более чем в 5 млрд рублей. – Прим. ред.), – это большой показатель в пользу тех действий, которые предпринимались», – добавляет Лукин.

А вот глава фракции «Справедливой России – За правду» в АКЗС Александр Молотов считает работу властей неудовлетворительной. По его словам, пандемия обнажила старую проблему Алтайского края – неэффективность расходования бюджетных средств.

«Казалось, радоваться надо, что профицит был в прошлом году. Но за счет чего профицит-то образовался? Да просто не были израсходованы средства. Это те деньги, которые край должен был потратить в коронавирусный год на помощь гражданам и бизнесу. Поэтому с точки зрения принятия собственных мер поддержки для граждан и бизнеса край выступил не очень», – сетует Молотов.

Каким будет 2021-й

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Собеседники уверены: мы увидели еще не все последствия ковида. Некоторые из них проявятся в течение 2021-го. И они будут как со знаком плюс, так и со знаком минус. В любом случае, шлейф пандемийной истории пока остается.

По мнению экономиста Артема Поломошнова, в этом году произойдет определенное оживление экономики. Начнет расти реальный сектор и подниматься гостиничный бизнес, восстановятся логистические цепочки с государствами, которые были прерваны из-за локдаунов.

Но в то же время многие люди, у которых в пандемию снизились доходы (а во многих сегментах так и было), поймут, что дальше не могут платить кредиты. И это будет очередным ударом по экономике, считает Поломошнов. Кроме того, эксперт прогнозирует серьезную коррекцию фондового рынка.

«Те, кто обладал денежными средствами и не знал, куда вложить, зашел на фондовый рынок. Сегодня мы понимаем, что он перегрет, и я думаю, что это будет следующий отголосок пандемии, который мы увидим в этом году», – считает он.

Не исключено, что последствия проявятся и в закрытии компаний.

«По оценкам разных экспертов, от 20 до 30% предпринимателей прекратят свою деятельность. В частности, те, кто был слаб финансово. Такова суровая действительность. Мне кажется, 2021 год будет не менее сложным, чем 2020-й», – считает Юрий Матвейко.

А вот Поломошнов уверен, что закрытие коснется только мелких игроков. В секторе среднего бизнеса скорее стоит ждать смены собственников, так как часть предпринимателей может задавить кредитная волна, из-за чего им придется продавать бизнес за бесценок.

Поэтому власти должны продолжить поддерживать экономику региона и в 2021 году, заявил Александр Молотов. И, по его мнению, обратить внимание следует на бизнес, который все еще переживает последствия коронакризиса.

«Так край подстегнет покупательскую способность и создаст рабочие места. Хотя с точки зрения социальной политики выплаты пенсионерам и детям не потеряли своей актуальности. Думаю, в этот год, а он выборный, все это будет очень важно и напрямую скажется на социальном самочувствии граждан», – добавляет эсер.

Ковид существенно ударил не только по предпринимателям, но и по обычным людям. Многие из них были вынуждены завязать пояса, набрать больше кредитов. А теперь, когда вопросы выживания для многих отходят на задний план, люди начнут задумываться и вспоминать: а чем мне помогла власть?

И власть в год больших выборов должна продумать системы общения с населением на опережение и не допускать ситуаций, когда в Сети начнут раздуваться слухи, нарастать паника и формироваться протест.