Мошенники от имени вице-мэра просят барнаульцев занять им деньги

Телефонные мошенники просили у барнаульцев деньги, представляясь заместителем главы администрации города. Об этом сообщает Telegram-канал барнаульской мэрии.

Жулики звонили руководителям танцевальных студий, рассказывали им о проведении конкурса и приглашали на встречу. Однако через какое-то время фейковый «вице-мэр» перезванивал и просил перечислить на карту деньги, обещая вернуть их при встрече. Всего было зафиксировано два случая подобного обмана.

«Обращаем ваше внимание, что ни глава города, ни его заместители, ни другие руководители администрации или органов местного самоуправления Барнаула с подобными просьбами никогда не обращались и не обращаются. Не попадайтесь на уловки мошенников», – отметили в мэрии.

Власти просят обращаться в полицию каждого, кому поступил звонок от зама главы администрации.