Политическая хроника недели: депутаты запретят энергетики, Томенко отчитается за год в апреле, Карлин попал в ЧС

На этой неделе прошла сессия краевого Заксобрания, впервые заседание состоялось с полноценным участием СМИ. Депутаты обсудили ряд законов, один из них касается запрета продажи энергетиков и зажигалок подросткам. Также огласили дату ежегодного отчета губернатора. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Губернатор отчитается в апреле

Ежегодный отчет губернатора о деятельности исполнительной власти в 2020 году состоится 29 апреля. Место проведения отчета и формат мероприятия пока не определены.

Никаких больше зажигалок

Алтайские депутаты в первом чтении приняли закон о запрете продажи детям до 18 лет энергетических напитков и приборов, содержащих сжиженный углеводородный газ, то есть зажигалок и баллонов. Инициативу поддержали большинство народных избранников, но при этом они устроили споры вокруг силы такого табу. Подробности читайте здесь.

Первые пошли

На этой неделе зарегистрировали первых участников предварительного голосования «Единой России». Ими стали депутат Госдумы Даниил Бессарабов, руководитель краевого Фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артем Жуков. Документы на участие в праймериз подал и еще один алтайский думец Иван Лоор. Также на предварительное голосование пойдет экс-глава алтайской ЛДПР, а ныне заместитель начальника управления юстиции региона Андрей Щукин, депутаты АКЗС Иван Мордовин и Алексей Найден, глава Крайсовпрофа Иван Панов.

Бушкова ищут

Алтайского депутата и руководителя компании «Алтайлес» Николая Бушкова объявили в розыск. Официально эту информацию не подтверждают. С чем связан интерес силовиков в Бушкову, тоже пока не ясно. Инсайдеры «Банкфакса» не исключают, что депутат мог сбежать в Болгарию. Там у парламентария, предположительно, есть недвижимость.

Карлин попал в ЧС

Экс-губернатор, а сейчас алтайский сенатор Александр Карлин попал в санкционный список Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства Владимира Зеленского.

Депутаты спросили с Перфильева

Глава краевого минспорта Алексей Перфильев в ходе правительственного часа в АКЗС рассказал депутатам о стратегии развития спорта в регионе, которой придерживается министерство, и достигнутых успехах. У депутатов возникли острые вопросы. Как прошла встреча и о чем спросили министра здесь.

Из полиции в политику

Бывший начальник алтайского главка МВД Александр Олдак получил новое назначение. Он десять лет руководил ведомством в Ставропольском крае, а теперь назначен помощником губернатора. В Алтайском крае Олдак работал с 2005 по 2011 год.

Рубцовские депутаты приняли отчет главы

Глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман отчитался о работе за 2020 год. Депутаты горсовета напомнили мэру о ряде нерешенных проблемах, но все же отчет приняли. Как прошло заседание, читайте здесь.

Коррупции стало больше

Количество коррупционных преступлений в крае в 2020 году выросло на 19,7%, а число взяток – на 21,4%. Такую статистику представил начальник ГУ МВД по краю Андрей Подолян.

Предварительный прогноз

Алтайские эксперты и политики порассуждали, на какой результат можно рассчитывать партиям на сентябрьских выборах. Материал об этом здесь.

Новиков снова не смог оспорить арест

Восьмой кассационный суд оставил в силе решение об аресте бывшего главы Октябрьского района Николая Новикова. Его отправили под стражу за езду без прав. Суд решил, что жалоба подана не по существу дела. Чиновник пытался оспорить приговор больше 10 раз. На это у него ушло почти девять месяцев. При этом Новиков уже отсидел десять суток в изоляторе в декабре 2020 года.

Овсянникова обязали оплатить вояжи

Экс-главу Октябрьского района Андрея Овсянникова, которого обвиняют в мошенничестве и растрате, обязали возместить расходы на личные поездки, которые он совершал на служебном автомобиле, будучи руководителем Троицкого района Алтайского края. Бывший чиновник заплатит 64 тысячи рублей, потраченных на ГСМ, пишет «Банкфакс».