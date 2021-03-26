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Возвращение к подлинному виду. Как изменится алтайский краеведческий музей после реконструкции

Новости
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Краеведческому музею на улице Ползунова, 46 в Барнауле вернут его подлинный исторический вид. Часть здания, которая находится под охраной, планируют отреставрировать, а вот пристройки советских и постсоветских времен снесут. Об этом во время заседания градостроительного совета 25 марта рассказал архитектор и автор проекта Евгений Тоскин.

Уникальный объект

Здание музея на улице Ползунова – памятник архитектуры XIX века федерального значения. Как отметил Тоскин, это первое в Сибири здание, которое было перестроено под профессиональный музей.

История у него богатая. Более 80 лет здесь была горная лаборатория, в которой делали пробы серебра и проводили первые научные исследования. Однако в начале XX века центральную часть здания перестроили и приспособили под музей.

Позже внешний вид изменился. В 50-е годы появилась пристройка из шлакоблока, а в 90-е возвели еще одну, но уже из силикатного кирпича. После этого здание потеряло боковые окна с правой и левой стороны фасада. А еще в 60-е была предпринята попытка расширить площадь музея – за «лицевой» частью построили двухэтажную пристройку.

Сохранят главное

Сейчас архитекторы намерены вернуться к подлинному виду горной лаборатории. По словам Тоскина, объектом культурного значения является не все здание, а только его центральная часть (его и сохранят). От помещений, которые «прилеплены» к музею по бокам, решили избавиться, они находятся в аварийном состоянии. А вот заднюю пристройку увеличат.

«Убогие пристройки, которые никакого отношения к подлинному зданию не имеют, мы предлагаем убрать. Ограду, которая является предметом охраны XIX века, оставим. А дальше, используя существующее здание, тактично пристроим двухэтажное объект и соединим переходом», – рассказал Евгений Тоскин.

Сохранят и открытую деревянную лестницу (предмет охраны), которая соединяет первый и второй этажи. Она не соответствует современным пожарным нормам. И чтобы оставить ее нетронутой, архитекторы спроектировали две эвакуационные лестницы.

Менять планировку внутри музея не планируют, поэтому залы останутся как есть. Чтобы сохранить интерьер, архитекторы решили разместить кассу, гардероб и подъемник для маломобильных людей в пристроенной зоне. Поэтому парадный вход (с улицы Ползунова) будет открыт в летнее время, когда не нужно пользоваться гардеробом, а вот зимой посетители будут заходить через дверь сбоку.

Проект территории краеведческого музея. Ул. Ползунова, 46
Проект территории краеведческого музея. Ул. Ползунова, 46Эскиз мастерской «АМТ»

На первом этаже сохранят два зала, которые будут использовать для сменных выставок, и административные помещения. На втором разместят залы для экспозиций, небольшую зону для проведения вечеров или конференций. Архитекторы также намерены сохранить старые витрины из бука.

А вот печные трубы (были на здании в XIX веке) восстанавливать не будут. Как выяснилось, они не являются предметом охраны: здание под защиту поставили без них.

Члены градостроительного совета уверены, что этот проект – второе дыхание для музея.

Напомним, к реконструкции здания краеведческого музея планировали приступить в 2021 году. Проект прошел много серьезных проверок и федеральных экспертиз. Край выделит на строительные работы 57 млн рублей в 2021 году. А в 2022 и 2023 годах на объект из федерального бюджета направят почти 200 млн рублей.

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Автор: Евгения Родочинская

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

вообще-то первое здание в Сибири построенное под музей находится в Змеиногорске с 1827 года-стыдно не знать г-н Тоскин

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