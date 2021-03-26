Возвращение к подлинному виду. Как изменится алтайский краеведческий музей после реконструкции

Краеведческому музею на улице Ползунова, 46 в Барнауле вернут его подлинный исторический вид. Часть здания, которая находится под охраной, планируют отреставрировать, а вот пристройки советских и постсоветских времен снесут. Об этом во время заседания градостроительного совета 25 марта рассказал архитектор и автор проекта Евгений Тоскин.

Уникальный объект

Здание музея на улице Ползунова – памятник архитектуры XIX века федерального значения. Как отметил Тоскин, это первое в Сибири здание, которое было перестроено под профессиональный музей.

История у него богатая. Более 80 лет здесь была горная лаборатория, в которой делали пробы серебра и проводили первые научные исследования. Однако в начале XX века центральную часть здания перестроили и приспособили под музей.

Позже внешний вид изменился. В 50-е годы появилась пристройка из шлакоблока, а в 90-е возвели еще одну, но уже из силикатного кирпича. После этого здание потеряло боковые окна с правой и левой стороны фасада. А еще в 60-е была предпринята попытка расширить площадь музея – за «лицевой» частью построили двухэтажную пристройку.

Сохранят главное

Сейчас архитекторы намерены вернуться к подлинному виду горной лаборатории. По словам Тоскина, объектом культурного значения является не все здание, а только его центральная часть (его и сохранят). От помещений, которые «прилеплены» к музею по бокам, решили избавиться, они находятся в аварийном состоянии. А вот заднюю пристройку увеличат.

«Убогие пристройки, которые никакого отношения к подлинному зданию не имеют, мы предлагаем убрать. Ограду, которая является предметом охраны XIX века, оставим. А дальше, используя существующее здание, тактично пристроим двухэтажное объект и соединим переходом», – рассказал Евгений Тоскин.

Сохранят и открытую деревянную лестницу (предмет охраны), которая соединяет первый и второй этажи. Она не соответствует современным пожарным нормам. И чтобы оставить ее нетронутой, архитекторы спроектировали две эвакуационные лестницы.

Менять планировку внутри музея не планируют, поэтому залы останутся как есть. Чтобы сохранить интерьер, архитекторы решили разместить кассу, гардероб и подъемник для маломобильных людей в пристроенной зоне. Поэтому парадный вход (с улицы Ползунова) будет открыт в летнее время, когда не нужно пользоваться гардеробом, а вот зимой посетители будут заходить через дверь сбоку.

Проект территории краеведческого музея. Ул. Ползунова, 46 Эскиз мастерской «АМТ»

На первом этаже сохранят два зала, которые будут использовать для сменных выставок, и административные помещения. На втором разместят залы для экспозиций, небольшую зону для проведения вечеров или конференций. Архитекторы также намерены сохранить старые витрины из бука.

А вот печные трубы (были на здании в XIX веке) восстанавливать не будут. Как выяснилось, они не являются предметом охраны: здание под защиту поставили без них.

Члены градостроительного совета уверены, что этот проект – второе дыхание для музея.

Напомним, к реконструкции здания краеведческого музея планировали приступить в 2021 году. Проект прошел много серьезных проверок и федеральных экспертиз. Край выделит на строительные работы 57 млн рублей в 2021 году. А в 2022 и 2023 годах на объект из федерального бюджета направят почти 200 млн рублей.