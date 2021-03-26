Россельхозбанк аккредитовал объекты Барнаула для «Ипотеки с господдержкой»

В рамках госпрограммы «Ипотека с господдержкой» в Россельхозбанке аккредитованы практически все объекты строительства города Барнаула. Ставка на все квартиры установлена в размере 5,9%¹ на весь срок кредитования.

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Программа выдачи ипотеки с льготной процентной ставкой от 5,9% годовых была запущена весной прошлого года. Клиенты банка в России оформили свыше 8,4 тыс. таких кредитов на общую сумму более 33 млрд рублей. Россельхозбанк активно сотрудничает с компаниями, которые оказывают услуги в сфере недвижимости. Это обеспечивает клиентам большой выбор вариантов при оформлении ипотечных кредитов.

Более того, на сайте Россельхозбанка размещено более 15 программ по ипотеке для самых разных потребностей, но самые популярные специальные ипотечные программы на льготных условиях – это «Сельская ипотека от 2,7%» и «Ипотека с господдержкой от 5,9%».

В целом по России самой востребованной стала сельская ипотека: на нее пришлось более 40% всех выдач. «Сельская ипотека под 2,7%²» – часть государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Жители Алтайского края и Республики Алтай активно пользуются ее преимуществами, ведь под льготную процентную ставку можно не только купить или построить дом на селе, но и приобрести квартиру в малых городах Алтайского края. За весь срок действия программы на эти цели РСХБ в двух регионах выдал более 1,5 млрд рублей.

Вторым популярным ипотечным продуктом в алтайском филиале стала «Ипотека с господдержкой под 5,9%»: с начала действия программы принято около 700 заявок. Программа действует до 1 июля 2021 года, поэтому еще есть возможность воспользоваться ее условиями.

На фоне появления льготных ипотечных кредитов существенно увеличился и объем рефинансирования. В 2020 году сотни человек, ранее оформивших ипотеку, обратились за снижением финансовой нагрузки. Общая сумма таких рефинансированных кредитов в Алтайском филиале превысила 300 млн рублей. Сегодня рефинансировать кредит в Россельхозбанке можно по ставке от 7,65%³.