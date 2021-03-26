Барнаульский аэропорт возобновил международные рейсы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил запрос заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой о возобновлении международного авиасообщения в барнаульском аэропорту. Об этом сообщает региональный минтранс.

Возобновление международного авиасообщения связано с проведением в городе второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Алтайский край планирует принимать иностранных гостей, и для этого международные прямые рейсы необходимы.

«Уже с первого апреля ожидается прямое авиасообщение чартерным рейсом с курортным городом Турции – Анталией», – заявили в минтрансе.

Напомним, что состязания пройдут с 20 по 23 мая в Барнауле. Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – это финальный квалификационный турнир перед Олимпиадой в Токио 2021 года.