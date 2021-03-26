Со скрипом и без денег. Рубцовские депутаты приняли отчеты главы города Фельдмана

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман представил отчет об итогах работы администрации в 2020 году на сессии городского совета депутатов. Несмотря на некоторые проблемные темы, большинство народных избранников проголосовали за принятие отчета. О том, как в пятницу, 26 марта прошло это заседание, «Политсибру» рассказали источники.

«Коронавирус внес существенные коррективы в наши планы на минувший год. Пришлось в оперативном порядке мобилизовать силы и средства на профилактику распространения инфекции на территории Рубцовска», –постарался защититься от возможной критики Фельдман.

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Он рассказал о том, каких успехов удалось достичь в минувшем году. Но открыто признал: 2020-й был непростым для города и его властей. Упомянул Фельдман и острые городские проблемы: задолженность перед работниками рубцовского транспортного предприятия МУПАТП и растущий уровень безработицы (+1%). Отмечено было и то, что «несмотря на работу администрации, финансово-экономические возможности не позволили решить все вопросы».

А депутаты припомнили главе города затянувшееся решение вопроса с противотуберкулезным диспансером, низкое качество городского благоустройства и озеленения, а также проблемы с реализацией нацпроекта «Комфортная городская среда».

Но нашлись и защитники главы города. Так, депутаты-единороссы Александр Гуньков и Валерий Никеев отметили начавшийся диалог между администрацией города и депутатами и то, что беды города во многом связаны с недостатком средств. Впрочем, по проблемам с «комфортной городской средой» прошелся даже Гуньков.

В итоге за отчет проголосовали 16 депутатов, пятеро были против, а еще двое воздержались. Всего же в горсовете заседает 28 народных избранников, но отчетную сессию посетили не все.

Против принятия отчета традиционно проголосовали депутаты ЛДПР. Подобное решение фракция принимает уже который год, и, по нашим источникам, эта позиция исходит от регионального руководства партии.