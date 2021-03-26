Новый спорткомплекс построят в Тальменке по инициативе «Единой России»

Тальменский район стал участником нацпроекта «Демография». Там построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Это стало возможным благодаря совместной работе алтайской «Единой России» и регионального министерства спорта.
«У жителей Тальменского района появится универсальный спортивный объект. Зимой – хоккейная коробка, которая летом будет превращаться в мини-футбольное поле с покрытием и беговыми дорожками. Также здесь появятся тренажёры. Комплекс будет функционировать круглогодично», – рассказал исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников.
Координатор партийного проекта «Детский спорт» в Алтайском крае, депутат городской Думы Барнаула Иван Огнев уверен, что спортивный объект станет точкой притяжения молодежи и взрослого населения.
«Как минимум, местные жители будут приходить сюда, смотреть спортивные состязания, тем самым, постепенно приобщаясь к занятиям спортом. Возможно, следует подумать над возрождением традиции семейных спортивных выходных «Папа, мама, я – спортивная семья». Главное – сегодня мы сами убедились, что объект будет расположен в транспортной доступности, а значит, у него есть все шансы стать новой точкой притяжения жителей Тальменки», – уверен Огнев.
На строительство объекта выделят 20 млн рублей по линии федерального проекта «Спорт – норма жизни» и 15 млн в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
И очень важно, по словам Огнева, не просто довести эти деньги до строителей, но и четко проконтролировать все работы.
«Наша задача – построить качественный спортивный объект, чтобы и в дальнейшем он был доступен и активно использовался строго по назначению», – подчеркнул партиец.
По инициативе партии в Алтайском крае появится еще один подобный объект – в райцентре Павловского района.
Я тоже предлагал спорткомплекс в тальменке построить. Почему не пишут, что это и моя инициатива:(
Да, прикольно, деньги принадлежат НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НАРОДА РФ, а все приписывают почему- то ЕР и им не стыдно. СМИ, вы ЕР служите? Ах, да, вы же подневольные, ваш хозяин ЕР миллионер Прокопьев, Эвалар, вы ЕР и пиарите. Хорошо ЕР устроилась, как будто на свои собственные деньги воплощает идеи, исправляет свои собственные косяки... ПОЛУПРАВДА уже всем надоела и выглядит как приколы нашего городка. Все тайное давно стало явно, а вы продолжаете манипулировать сознанием Земляков, ОТСТАЕТЕ В РАЗВИТИИ сильно.
У нас была прекрасная хоккейная коробка в самом центре Тальменку с трибунами, освещением и зданием для переодевания. Но! Прекрасная Мария - ра теперь стоит и ТЦ. А теперь слышу эту супер новость. Выделили, создадут, Единая Россия... Как же задолбала эта фальш!