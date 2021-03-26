Новый спорткомплекс построят в Тальменке по инициативе «Единой России»

Тальменский район стал участником нацпроекта «Демография». Там построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Это стало возможным благодаря совместной работе алтайской «Единой России» и регионального министерства спорта.

«У жителей Тальменского района появится универсальный спортивный объект. Зимой – хоккейная коробка, которая летом будет превращаться в мини-футбольное поле с покрытием и беговыми дорожками. Также здесь появятся тренажёры. Комплекс будет функционировать круглогодично», – рассказал исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников.

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Координатор партийного проекта «Детский спорт» в Алтайском крае, депутат городской Думы Барнаула Иван Огнев уверен, что спортивный объект станет точкой притяжения молодежи и взрослого населения.

«Как минимум, местные жители будут приходить сюда, смотреть спортивные состязания, тем самым, постепенно приобщаясь к занятиям спортом. Возможно, следует подумать над возрождением традиции семейных спортивных выходных «Папа, мама, я – спортивная семья». Главное – сегодня мы сами убедились, что объект будет расположен в транспортной доступности, а значит, у него есть все шансы стать новой точкой притяжения жителей Тальменки», – уверен Огнев.

На строительство объекта выделят 20 млн рублей по линии федерального проекта «Спорт – норма жизни» и 15 млн в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

И очень важно, по словам Огнева, не просто довести эти деньги до строителей, но и четко проконтролировать все работы.

«Наша задача – построить качественный спортивный объект, чтобы и в дальнейшем он был доступен и активно использовался строго по назначению», – подчеркнул партиец.

По инициативе партии в Алтайском крае появится еще один подобный объект – в райцентре Павловского района.