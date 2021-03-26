Девять больных коронавирусом умерло в Алтайском крае за последние сутки

Еще девять человек с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за минувший день, у семи из них причиной смерти был именно COVID-19. Такие данные на 26 марта сообщает оперштаб региона.

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За прошедший день зарегистрировано 110 новых случаев заболевания, 94 пациента выздоровело. Всего ковидом переболело уже 46,6 тысяч жителей края, 41,6 тысяча поправились, а 2,6 тысяч человек скончались, в том числе непосредственно от коронавируса – 1,7 тысяч заразившихся.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,2 тысячи человек с коронавирусом и 380 пациентов с пневмонией. Тяжело переносят вирус 298 зараженных, из них 92 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего в крае остается 512 свободных коек. Дома лечатся восемь бессимптомных больных и 532 человека с пневмонией.

Всего в крае на инфекцию обследовано почти 1,3 миллиона человек. Первую прививку от коронавируса из двух поставили себе 22,3 тысячи жителей края, 59, 8 тысяч человек уже привиты полностью.