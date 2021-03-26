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Барнаульский Дворец культуры и Алтайский моторный завод вставили на продажу

Новости
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Собственник обанкротившегося Алтайского моторного завода выставил на торги здание предприятия, а также барнаульский Дворец культуры. Об этом сообщает «Алтапресс».

Алтайский моторный завод заставили погасить долг по зарплате перед 290 сотрудниками

Алтайский моторный завод заставили погасить долг по зарплате перед 290 сотрудниками

Новости

ОАО «Алтайский моторный завод» обанкротилось в апреле 2019 года. Теперь предприятие на пр. Космонавтов, 8 продают по начальной цене 483,6 млн рублей. Сюда входят все его здания и сооружения. Это водопроводные, электрические, канализационные и водопроводные сети, теплотрасса, ограждение, дороги, железнодорожные пути и так далее. Сейчас на моторном заводе производством двигателей занимается Алтайский моторостроительный завод.

Кроме того, за 154,2 млн рублей (начальная цена) на торги выставлен Дворец культуры ул. Германа Титова, д. 50а. От ДК завод пытался избавиться уже давно. Его пытались продать городу или краю, однако все ограничилось только разговорами.

Принимать заявки на торги будут до 31 марта, покупателя определят 5 апреля. По информации СМИ, в 2020 году заводом интересовались китайцы из компании «Гуанси Ючай Машинери».

Напомним, что в 2019 году губернатор Виктор Томенко назвал моторный завод одним из символов промышленности Алтайского края и высказал пожелание сохранить производство.

Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

гость

ай, да молодцы. доуправлялись, б..

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