Губернатор Алтайского края Томенко отчитается о работе за 2020 год в конце апреля

Ежегодный отчет губернатора Алтайского края о деятельности исполнительной власти в 2020 году состоится 29 апреля. Об этом на мартовской сессии сообщил спикер краевого парламента Александр Романенко.

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Глава региона Виктор Томенко выступит перед депутатами АКЗС в рамках апрельской сессии. Где именно она пройдет (в Парламентском центре, в краевом театре Драмы или в здании концертного зала «Сибирь»), пока не известно. Не определен и формат отчета, который будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Для Виктора Томенко это будет уже третий годовой отчет на посту. Первый был 26 апреля 2019 года. Тогда губернатор докладывал не только о своей работы: до июня 2018 года регионом руководил Александр Карлин, затем после его отставки Томенко четыре месяца в статусе и.о. и уже полноценно после победы на выборах в сентябре).

В 2020 году отчет пришлось перенести. Его также планировали на апрель, но тогда в самом разгаре была первая волна пандемии коронавируса. Выступление состоялось в середине мая.

Кстати, год назад отчет голосованием «за» поддержали единороссы и справедливороссы, либерал-демократы были против, а голоса в КПРФ разделились (были и противники, и сторонники, и те, кто и вовсе воздержался от голосования). Два года назад против было всего три депутата.

К медиане Томенко на посту главы региона «Политсибру» узнал мнение бывших-губернаторов о его работе. Что о жизни Алтая под руководством уроженца Красноярского края думают Александр Суриков, Владимир Райфикешт и Лев Коршунов (Александр Карлин комментировать отказался), читайте тут.