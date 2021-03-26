Жилой комплекс с двумя высотками собираются построить за «Сити-центром» в Барнауле

Застройщик «Главалтайстрой» (входит в ГК «Союз») планирует возвести в центре Барнаула жилой комплекс из двух башен разной этажности. Проект нового многоквартирного дома на улице Партизанской, 175 был представлен на градостроительном совете 25 марта. Но одобрения не получил. По мнению архитекторов и чиновников, дом «пролетел» по высоте и плотности застройки, и не учитывает интересы горожан. А потому проект отправили на доработку.

Две башни, один дом

Партизанская 175 – многоквартирный дом, состоящий из двух блок-секций переменной высоты (от 18 до 25 этажей). Они соединены встроенно-пристроенным помещением, в котором разместятся офисы.

В доме 257 квартир общей площадью почти 17,7 тысяч кв. метров. В них, по словам представителя компании «Барнаулгражданпроект» (разработчик), будут проживать 642 человека. Каждая блок-секция включает в себя одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. А в 25-этажной башне на верхнем этаже даже запроектировали двухуровневую семикомнатную квартиру.

Первые этажи дома будут нежилыми: по задумке проектировщика здесь организуют большие холлы, где смогут отдыхать и взрослые, и дети (в помещении запланирована игровая зона на 90 квадратов).

Проект предусматривает размещение двухуровневого подземного паркинга на 202 машиноместа. Еще 36 авто можно будет оставить вдоль красной линии на улице Партизанской (всего 238 парковочных мест).

Территорию дома планируют обустроить исходя из интересов разных категорий жильцов. К примеру, для подростков организуют зону для занятия паркуром, а для любителей спорта – универсальные площадки для игры в волейбол и футбол. Также застройщик планирует создать среду для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. А в небольшом внутреннем дворе благоустроят прогулочную аллею с цветниками, газоном, малыми архитектурными формами, уличным освещением.

Превысили показатели

Один из главных моментов, который заинтересовал участников градосовета, стала этажность. Ведь по проекту одна из башен будет в 25 этажей и высотой 83 метра. Однако это превышает нормативы: согласно генплану в Барнауле дома могут быть максимум 75 метров. А потому этажность придется уменьшать, говорит председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев.

По мнению архитекторов, плотность населения и плотность застройки преувеличены. В жилом комплексе, который стоит на земельном участке площадью почти 0,8 га, будут проживать 642 человека. А согласно нормативам, должно быть не более 450 человек на 1 га. Кроме того, эксперты считают, что дом слишком большой для этого земельного участка, так как занимает более 70%.

Теоретические школы и сильная нагрузка на район

Еще один наболевший вопрос – нехватка детских образовательных учреждений в этой части города. Рядом с новым домом в соседних кварталах есть один детский сад и две школы (гимназия №22 и СОШ №13). К тому же, проектировщики рассчитывают на запланированную неподалеку школу (которая теоретически подойдет для жильцов этого дома). Правда, это не убедило членов градосовета, так как пока это учреждение лишь намечено, когда его построят неизвестно.

Депутат Евгений Носенко также добавил, что в центре новой школы не возводили уже последние 12 лет. А вот домов здесь прибавляется.

«Все, что строится за «Сити-центром» существенно нагружает 17-й микрорайон. Причем последние пять лет. С градостроительной точки зрения очень трудно здесь разместить дом. Перегруз соседних районов безумный, транспортная ситуация тяжеленная, кроме того существует проблема со школами и садиками», – отмечает Носенко

Интересы горожан

По мнению архитектора Сергея Боженко авторы не показывают возможность проезда пожарных машин по двору, который заставлен детскими игровыми сооружениями и прочими объектами. А для нормального пожаротушения нужен петлевой проезд, желательно шестиметровый в ширину, чтобы могли разъехаться сразу две пожарные машины.

«На мой взгляд здесь интересы людей не учтены, вопросы безопасности никак не решены. Градостроительная ситуация авторами, на мой взгляд, не изучена, правильные выводы из этой ситуации не сделаны», – отметил Боженко.

На доработку

Заместитель председателя комитета по строительству города Владимир Бутаков назвал правильным решением, что авторы проекта придумали две стоящие блок-секции с объединяющей их частями и максимально освободили участок от машин.

«Но согласиться с предлагаемым решением не могу, потому что все допустимые показатели, которые являются основополагающими, превышены. В частности, это касается плотности населения. Конечно, я не проверял расчеты, но мне кажется, что данные по стоянкам могут быть подвержены корректуре в большую сторону. Поэтому предлагаю переработать проект, попытаться прийти к компромиссному решению, уменьшить все нагрузки и снова выставить его на рассмотрение градосовета», –подытожил Бутаков

По мнению Боженко, этот проект не соответствует ни нормативам, ни градостроительной ситуации.

«Нужно переделывать жилой комплекс с понижением этажности, что в свою очередь позволит соответствовать нормативам по плотности застройки, позволит решить вопрос обеспеченности парковочными местами. А сейчас предлагается заведомо неудобное место проживания для людей. Никак нельзя согласовывать представленное решение», – считает Боженко.