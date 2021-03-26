Решение об аресте экс-главы Октябрьского района Барнаула осталось в силе

Жалобы бывшего главы Октябрьского района Барнаула закончили рассматривать в Восьмом кассационном суде. Вячеслав Новиков пытался оспорить административный арест за езду без прав, но инстанция согласилась с решением суда. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Бывший глава Октябрьского района Барнаула признался следствию в своих преступлениях Новости 16.02.2021 16:58

Обе жалобы Вячеслава Новикова рассмотрели 23 марта. Инстанция указала, что они были поданы не по существу дела, и сочла приговор по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным прав) верным. Новиков пытался оспорить его 13 раз. На это у него ушло более девяти месяцев. При этом Новиков уже отсидел 10 суток в изоляторе в декабре 2020 года.

Напомним, что бывшего главу Октябрьского района задержали за езду без прав в июле 2020 год. В это время он еще возглавлял район. Однако административный арест заставил чиновника отказаться от должности.

Вместо Новикова район возглавил бывший руководитель Троицкого района Андрей Овсянников, однако на своем посту он надолго не остался. В начале февраля Овсянникова задержали по обвинению в растрате и мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он преступал закон, будучи главой Лебяжинской сельской администрации Барнаула.

Сейчас эта должность вакантна, однако о желании возглавить район в середине марта говорила депутат алтайского заксобрания Евгения Боровикова.