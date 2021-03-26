Особенности алтайского терроризма. За 2020 год на Алтае было зафиксировано семь преступлений

В 2020 год в Алтайском крае было заведено семь уголовных дел о преступлениях террористического характера. Об этом рассказал на сессии регионального парламента руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян.

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Информации по этой «пикантной» теме главный алтайский полицейский дал мало. Отчасти потому, что это направление преступности в основном курируют другие ведомства. Среди зарегистрированных преступлений по линии МВД – участие в незаконных вооруженных формированиях, оправдание терроризма, а также «работа» на «ИГИЛ» (организация, запрещенная в Российской Федерации), и неназванные террористические организации.

Например, 31 марта 2020 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного Кодекса РФ (участие в незаконном вооруженном формировании, в том числе и на территории другой страны).

Нужно отметить, что регистрация преступлений в Алтайском крае не обязательно означает, что они были совершены именно на территории региона. Например, упомянутый выше «наемник» мог просто иметь прописку в Алтайском крае. То же самое может относиться и к другим случаям.

В трех преступлениях из семи отметилась «ИГИЛ» (организация, запрещенная в Российской Федерации). Это уголовные дела по факту прохождения «террористического» обучения и агитации к участию во все той же запрещенной организации. В остальных четырех случаях подробности и виновники остались неизвестны.

Информация о подобных преступлениях в принципе редко попадает в открытое информационное поле. Cамым громким террористическим дело недавнего времени на Алтае было задержание сотрудниками ФСБ 22-летнего гражданина Таджикистана за пособничество «ИГИЛ» (организация, запрещенная в Российской Федерации).Он предоставлял террористам фотографии барнаульских социальных объектов и зданий с массовым пребыванием граждан.