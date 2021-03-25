Глава российского следкома Бастрыкин раскритиковал алтайские власти за невыдачу квартиры сироте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться с выдачей жилья для детей-сирот Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

К главе следкома во время онлайн-приема граждан обратилась бабушка 20-летнего сироты. В 2005 году он остался на ее попечении из-за смерти родителей. По закону ему должны предоставить квартиру, однако это до сих пор не сделано. Сейчас парень находится в армии, и после нее ему некуда возвращаться.

«Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, одному из фигурантов уже предъявлено обвинение. Заслушав доклад по уголовному делу, Александр Бастрыкин остался недоволен ходом и сроками расследования. Он потребовал полного отчета о ситуации с жильем для сирот в Алтайском крае и еще раз напомнил об основной проблеме в этом направлении – неосвоении регионом выделенных бюджетных средств на решение этой проблем», – отметили в следкоме.

Бастрыкин потребовал от следователей разобраться, действительно ли неосвоенные деньги вернулись в бюджет. Он упрекнул подчиненных в безынициативности и в том, что они не опрашивают причастных в полном объеме.

«Деньги выделяются колоссальные на решение проблемы. Но должностные лица на местах не считают нужным решать вопрос, для многих из них он не является приоритетным, поэтому сироты сталкиваются с бюрократией и волокитой. Наша задача – за подобные действия привлекать по всей строгости закона», – заявил Александр Бастрыкин.

Напомним, что на 1 января 2021 года жилье должны получить около 6 тысяч сирот старше 23 лет. По данным исследования «Важных историй», сироты Алтайского края должны ждать своей квартиры без судов больше 20 лет.

В 2020 году на жилье для сирот было выделено более миллиарда рублей – 926 млн рублей из федеральной казны и 285 млн рублей из краевой. Однако к декабрю 2020 года было приобретено только 305 жилых помещений за 360 млн рублей. Часть выделенной суммы в 2020 году осталась неосвоенной, деньги вернули в бюджет.

В текущем 2021 году региональные власти планируют потратить на квартиры для сирот 600 млн рублей.

Отметим, что в феврале за невыдачу квартир детям-сиротам алтайскую прокуратуру раскритиковал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин в ходе своего визита в регион.