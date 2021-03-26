Здравоохранение, развитие края и бизнес. Какие темы обсудили депутаты на заседании фракции ЛДПР в АКЗС

Накануне мартовской сессии в Парламентском центре прошло заседание фракции ЛДПР. Все подробности в специальном репортаже ЛДПР ТВ Алтай.

А если коротко, то либерал-демократы обсудили итоги работы полиции с начальником главка МВД Андреем Подоляном. С уполномоченным по правам человека Борисом Лариным поговорили о том, на какие проблемы ему жаловались граждане в ковидный год. При участии начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева обсудили стратегию социально-экономического развития Алтайского края и ситуацию с бизнесом в регионе.

Кроме того, речь шла о развитии здравоохранения, сфере социальной защиты, росте средней заработной платы и многом другом.

На заседании фракции присутствовали представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань и первый заместитель руководителя регионального отделения ЛДПР Даниил Бондарев.