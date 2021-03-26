«Давать на лапу» стали чаще. В Алтайском крае выросло число коррупционных преступлений

Число преступлений коррупционной направленности в прошлом году выросло на 19,7%, а число взяток – на 21,4%. Соответствующую статистику озвучил во время выступления перед депутатами краевого парламента руководитель главка краевого МВД Андрей Подолян.

«Сотрудники органов внутренних дел края выявили 225 преступлений коррупционной направленности (в прошлом году – 188), и задокументировали 85 фактов взяточничества (в прошлом году – 70), в том числе 54 факта получения взятки и 30 – дачи, а также один факт посредничества во взяточничестве», – сообщил Подолян.

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Выросло также и число преступлений, связанных с бюджетными средствами: с 21 до 25, то есть на 19%. При этом общее число экономических преступлений упало на 15,6% (с 442 до 373).

Напомним, что не так давно по коррупционному делу в Новосибирске арестовали одного из депутатов АКЗС Всеволода Кондратьева. Его обвиняют в даче крупной взятки, которая может быть связана с деятельностью компании «СтройГАЗ», где депутат работал с 2006 по 2016 год. Якобы в октябре 2015 года Кондратьев передал полковнику силового ведомства СФО взятку 2,5 млн рублей за покровительство.



А в феврале 2021 года был арестован бывший глава Октябрьского района Андрей Овсянников. Его подозревают в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере. 21 января Овсянников ушел в отставку по собственному желанию, а уже 3 февраля оказался заключен под стражу.