Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes

Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes. Ведущую позицию ему позволили занять сервисы безопасности.

По мнению экспертов, Сбер стал лидером рейтинга во многом благодаря тому, что он способен обеспечивать самый высокий уровень надёжности и защищённости интересов клиентов от различных мошенничеств, уточняет REGNUM.

Каждый десятый звонок на телефоны россиян является мошенническим – Сбербанк Новости компаний 24.03.2021 9:40

Ключевыми элементами системы кибербезопасности Сбера являются система фрод-мониторинга, Security Operation Center (SOC), центр организации обработки и защиты персональных данных.

CyberSecurity HUB Сбера является передовым решением в финансовой отрасли и включает в себя сервисы BiZone, коммуникации с клиентами, настройки безопасности продуктов и приложения, постоянную работу по повышению осведомленности клиентов о видах мошенничеств и противодействия им.