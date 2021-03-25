«Дураки совладали с дорогами». В Алтайском крае уменьшилось число ДТП

В 2020 году в Алтайском крае значительно уменьшилось число ДТП и пострадавших в них людей. Об этом сообщил в своем докладе на сессии АКЗС руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенант Андрей Подолян.

«В 2020 году количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 10,2%, число погибших в них людей – на 9,9%, число раненых людей – на 11,7%», – сказан он.

Кроме того, в крае на 7,7% сократилось количество ДТП с участием детей: с 391 до 361. На 7,5% снизилось также и число раненых несовершеннолетних: с 414 до 383.

При этом в некоторых частях края все же был рост аварийности. Антилидерами тут стали Краснощековский, Крутихинский, Советский, Третьяковский, Егорьевский, Чарышский, Романовский, Кытмановский и Усть-Калманский районы.

849 зарегистрированных в крае ДТП были связаны с «неудовлетворительным содержанием дорог и улиц». В прошлом году этот показатель был ниже на 8,8%. Число нетрезвых или отказавшихся от экспертизы водителей также выросло, пусть и совсем незначительно – на 0,7%.