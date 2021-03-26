Барнаул вошел в тройку лидеров рейтинга «открытости» сибирских властей в интернете

Барнаул занял третье место в рейтинге информационной открытости властей крупных городов Сибирского федерального округа. Столицу Алтайского края обогнали Омск и Томск. Исследование подготовил алтайский центр политического консалтинга «Политцентр».

Количество упоминаний алтайского губернатора Томенко в соцсетях выросло на треть Новости 15.03.2021 11:46

«Политцентр» изучил активность администраций сибирских регионов в соцсетях и оценил их сайты.

Официальный сайт барнаульской мэрии набрал 9 баллов из 10 (исследование проводилось с 1 по 18 марта 2021 года). При этом на портале Барнаула, как отметили авторы исследования, поиск информации о доходах чиновников вызывает определенную трудность. Бийск набрал 7 баллов, а Рубцовск – 5.

Что касается работы в соцсетях, то столица Алтайского края получила 12,5 баллов из 14 возможных, Бийск – 8 баллов, Рубцовск – 6. При этом авторы исследования отметили, что в Барнауле, Бийске и Рубцовске не отвечают на комментарии в «Одноклассниках». В число тех городов, где власти отвечают на комментарии во всех соцсетях, попал Горно-Алтайск.

В рейтинге работы администраций городов СФО в соцсетях Барнаул расположился на 3 месте, уступив Братску и Омску. Бийск и Рубцовск заняли 18 и 20 позиции соответственно. В тройку «лузеров» с ними попал Норильск.

В итоговой таблице оценки открытости власти в соцсетях Барнаул, как и говорилось ранее, занял 3 место, Рубцовск расположился на 18 месте, а Бийск – на 14 позиции. Последнюю строчку рейтинга занял Норильск.