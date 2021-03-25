Пакет на голову и прочие радости. Депутаты АКЗС почти запретили продажу зажигалок и энергетиков школьникам

На сессии Алтайского краевого Законодательного собрания депутаты практически без возражений одобрил принятие в первом чтении (то есть пока не окончательно) запрета продажи подросткам энергетических напитков и приборов, содержащих сжиженный углеводородный газ. Нарекания, озвученные депутатами, в основном касались лишь технических деталей закона. Впрочем, энергетики депутатов заинтересовали явно больше, чем зажигалки.

Корень зла

Поправки внесли в закон «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края». Теперь алтайские школьники не смогут покупать энергетические напитки и «бытовые приборы, содержащие сжиженный углеводородный газ», то есть, зажигалки и заправочные баллоны для них.

Похожие законы уже существуют в ряде регионов: Ростовской, Рязанской, Магаданской и Владимирской областях, Москве, Туве, Камчатском и Приморском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Так что это табу можно назвать федеральным трендом. Употребление энергетиков сейчас тоже тренд.

«На рынке произошел резкий рост продаж безалкогольных тонизирующих напитков. В подавляющем большинстве в них содержится допустимая только для взрослых доза кофеина – 150 мг и больше. Для детей предельная доза – 2,5 мг. И нигде не сказано, что избыточное потребление кофеина для детей неопасно», – обосновал необходимость запрета председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

Он подчеркнул, что энергетики и зажигалки не являются товарами первой необходимости. И, видимо, чтобы показать «образ врага», Лазарев даже принес на сессию банку того самого вредного напитка. И пообещал подарить ее любому желающему.

Единый фронт по борьбе с энергетиками

Депутаты встретили законопроект почти единогласным одобрением. Впрочем, некоторые сомнения в необходимости все же были.

«Нужен ли запрет, ведь согласно опросам, школьники понимают вред тонизирующих напитков? Не приведет ли он к тому, что такие напитки станут восприниматься как «запретный плод»?», – задался вопросом спикер Александр Романенко.

Разумеется, без традиционных шпилек в адрес друг друга участники обсуждения не обошлись. Лидер фракции КПРФ Мария Прусакова посчитала, что ссылаться на мнение подростков со стороны Романенко было некомпетентно.

«Что мы сегодня видим? Школьники употребляют энергетики и не по одной баночке. Они неадекватно ведут себя в школе. От этого грубость, хамство, в общем, серьезные последствия в поведении школьников», – описала ситуацию в духе кубриковского «Заводного апельсина» Прусакова.

Мария Прусакова Фото: Олег Укладов

Лазарев же отметил, что уже принятые в крае ограничения, например, на жевательные аналоги табака, сыграли огромную профилактическую роль. Он сослался также и на американский опыт, где в школах запрещена даже продажа Кока-Колы из-за содержания в ней кофеина.

Либерал-демократ Владимир Семенов напомнил, что фракция ЛДПР выступила соавтором законопроекта. По его мнению, ограничение будет способствовать диалогу между «отцами и детьми».

«Если родители считают нужным и возможным, чтобы ребенок пил тонизирующие напитки, пусть покупают и заполняют ими холодильник. Но задайте себе вопрос сами – а вы бы хотели, чтобы ваш ребенок пил такие напитки? И все встанет на свои места», – обратился к классическому приему спорщика Семенов.

Не так страшен черт

В защиту энергетиков высказался только депутат-единоросс Вадим Смагин, являющийся также и руководителем компании «Бочкари». Среди товаров завода есть и те самые энергетики. Впрочем, по словам Смагина, ни о какой финансовой заинтересованности речь не идет – энергетики, дескать, составляют в обороте компании не более одного процента. Он также сослался на и то, что данных о прямом вреде энергетиков у науки тоже нет, а запретов депутаты сейчас и так принимают много.

Вадим Смагин Фото: Олег Укладов

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А вот бывший эсер Владислав Вакаев начал свое выступление издалека. Он рассказал собравшимся историю об аборигенах Австралии, которые раз за разом находили новые сомнительные способы получать удовольствие, невзирая на все запреты, и дошли в итоге до краски и химических растворителей. При этом причина такого эскапизма, отметил Вакаев, все равно всегда лежит вовне.

«Молодежь, наверное, себя чувствует как-то не так и ищет способы ухода от действительности. Законопроект нужно поддерживать, но это не решение проблемы. Нужно строить разговор с молодежью о том, что происходит и как это изменить», – вставил «пять копеек» социальной критики Вакаев.

А депутата-единоросса, бизнесмена Юрия Матвейко не устроил не столько сам запрет, сколько то, энергетики и зажигалки все-таки достаточно сильно отличаются, чтобы помещать их в один закон.

«Может так случиться, что ко второму чтению мы напишем в этот законопроект и что нельзя краску нюхать, и бензин, и так далее. Нам бы тут в маразм не уйти», – оценил «сырость» законопроекта Матвейко.

Пусть лучше играют со спичками

Вторая часть закона, посвященная зажигалкам, вызвала у депутатов куда меньший ажиотаж. Здесь сомневающихся не было. Один лишь Владимир Семенов подчеркнул важность запрета, напомнив, что газовая токсикомания приводит к смерти.

А в завершении обсуждения Александр Лазарев, видимо, в ответ на «притчу» Вакаева, отметил, что новые угрозы здоровью школьников будут возникать постоянно.

«Другие интоксиканты (отравляющие и опьяняющие вещества – прим.ред.) наверняка появятся. Кто-то на голову целлофановый пакет вешает, кто-то нюхает бензин. Но на то мы с вами и взрослые, на то мы с вами и законодатели, чтобы регулировать поведение несознательной части общества», – подвел он итоги обсуждения.