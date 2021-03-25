Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню ожидаемых зарплат

Алтайский край попал на последнее, 68 место в рейтинге регионов России по уровню средних ожидаемых зарплат. Исследование провела онлайн-платформа по поиску работы hh.ru.

В феврале 2021 года финансовые запросы в регионе выросли всего на 798 рублей. Ожидаемая зарплата в регионе составляет чуть более 32 тысяч рублей. Больше всего вакансий с высокими зарплатами размещали строительные компании.

«Если смотреть, кому в Алтайском крае в начале года предлагали наиболее высокие зарплаты (от 100 тысяч рублей), то чаще всего это были специалисты из сферы продаж, строительства (в частности, инженеры, сварщики, каменщики, электромонтажники), а также квалифицированные кадры из сферы транспорта и логистики, например, машинисты тяжелой техники и механики», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

Что касается Барнаула, то здесь ситуация не намного лучше. Краевая столица заняла 24 место из 25 по величине предполагаемых зарплат среди крупных городов страны. Жители города хотят зарабатывать 36 тысяч рублей (в феврале она выросла всего на 197 рублей).

Что касается других сибирских регионов, то в топ-10 по среднему уровню предполагаемых зарплат вошли Иркутск, Новосибирск и Красноярск. По России лидируют Москва и Санкт-Петербург.

Наиболее положительную динамику по росту показателя в 2020 году демонстрируют Республика Саха (Якутия), Иркутская и Московская области.