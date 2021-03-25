Патентную систему налогообложения для предпринимателей Алтайского края расширили на междугородние перевозки и скорректировали для большегрузов и магазинов. Такие изменения внесли на сессии алтайского Заксобрания 25 марта. Власти считают, что это увеличит бюджетные поступления и благоприятно отразится на предпринимательской активности. При этом отмечают: уменьшение налоговой нагрузки произойдет не для всех.
С начала 2021 года уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Андрею Осипову поступило много обращений от перевозчиков и сельской торговли. Они обратили внимание на некоторые несправедливости в краевом законе о патентах. Власти прислушались и внесли такие изменения:
«Эти изменения расширят перечень видов деятельности, при которых допускается использование патентной системы, и сделают более справедливым налогообложение отдельных категорий предпринимателей», – отметил начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.
После представления законопроекта депутат-единоросс, бизнесмен Сергей Лямин задал вопрос: последует ли за этими изменениями уменьшение или увеличение стоимости патента.
По словам Евстигнеева, в сфере торговли меньше платить станут те, кто сейчас переплачивает. А именно владельцы очень маленьких магазинов.
«При действующей системе существует несправедливость в отношении предпринимателей, у которых магазины с малой площадью торговых залов. Есть предприниматель с торговым залом 50 квадратных метров, а есть и менее 10 квадратов. И они одинаково платят 120 тысяч налога (сумма по Барнаулу, без вычета – прим.ред.). А если у него уже 52 квадратных метров, то он отдает уже 240 тысяч налога. На наш взгляд, это неправильно», – считает Евстигнеев.
А потому теперь владельцы магазинов будут платить за каждый квадратный метр торговой площади. От этого выиграют «маленькие» ИП (с залом до 50 квадратов), которых большинство (более 5 тысяч субъектов, а всего на патент перешли 8 тысяч владельцев магазинов). Но вот крупные станут платить больше.
«Для отдельных предпринимателей, площадь зала которых превышает 90-100 кв. метров, произойдет увеличение. Но только с нового налогового периода», – добавил Евстигнеев.
Как ранее отмечал бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, закон обратной силы не имеет. А потому те, кто купил патент на год, сможет воспользоваться изменениями только в 2022-м. А вот если на квартал или на шесть месяцев, то уже в текущем году.
Депутата от «Справедливой России» Владислава Вакаева волновал другой, не менее важный вопрос: есть ли возможность не допустить резкого роста налоговой нагрузки для тех, кто уже перешел на патентную систему?
Вакаев рассказал, что к нему обратились предприниматели, которые работают в сфере грузовых перевозок. После отмены «вмененки» они перешли на патент и стали платить в 3,4 раза больше налога. Если по старой системе они отдавали 10 тысяч рублей в квартал или 43 тысяч в год, то по новой – 36 тысяч и 147 тысяч соответственно. Депутат отметил, что такое повышение негативно отразится не только на бизнесе, но и на населении, так как эти расходы могут отразиться на стоимости товаров, которые перевозят эти предприниматели.
«Действительно патентная система немного увеличила стоимость налога. Но в сравнении с другими субъектами РФ у нас один из низких налогов. Вопрос ваш справедливый. Как я уже раньше говорил, этот закон живой, динамичный. А потому предложения, которые будут поступать от предпринимательского сообщества, мы готовы брать в работу. Мы с вами также договаривались, что дождемся первых результатов по налоговым поступлениям и выпадающим налогам, а уже потом будем принимать решения», – ответил Евстигнеев.
После отмены ЕНВД с 1 января 2021 года 13 тысяч алтайских индивидуальных предпринимателей перешли на патентную систему налогообложения. Из них более 8 тысяч плательщиков – из сферы торговли, 3 тысячи – перевозчики (пассажиров и грузов), около 1 тысячи – общепит, рассказал Евстигнеев.
Эти данные в очередной раз показывают популярность налоговой системы у определенных категорий бизнеса. Однако, как отметила депутат от «Справедливой России» Людмила Суслова, стоит расширять категории плательщиков этого налога.
«Много лет мы говорили о том, что нужен комплексный подход к патентной системе. Транспортные услуги и торговля представлены большим бизнес-сообществом. Но тем не менее за кадром остается очень много категорий предпринимателей, которые, как мы считаем, должны тоже работать по патентной системе налогообложения. Поэтому необходимо вернуться к этому закону в ближайшее время», – заявила Суслова.
Депутат-единоросс, бизнесмен Юрий Матвейко отметил, что 24 февраля на рабочей встрече предприниматели и представители власти рассмотрели более 50 предложений по доработке патентной системы. Они касаются и расширения перечня предпринимателей, и корректировки ставок.
«Но мы после долгих дискуссий согласились, что по результатам деятельности и получения всех цифр за 2020 год и по результатам первого квартала 2021-го мы на майской или июньской сессии вернемся к обсуждению этих моментов», – добавил Матвейко.
В итоге законопроект все-таки был принят в окончательной редакции. «За» проголосовали 53 депутата, пятеро воздержались и один не голосовал. Голосов «против» не было.
Поправки в закон внесут на сессии АКЗС 25 марта