Закон о патентной системе налогообложения изменили. Как это отразится на алтайском бизнесе

Патентную систему налогообложения для предпринимателей Алтайского края расширили на междугородние перевозки и скорректировали для большегрузов и магазинов. Такие изменения внесли на сессии алтайского Заксобрания 25 марта. Власти считают, что это увеличит бюджетные поступления и благоприятно отразится на предпринимательской активности. При этом отмечают: уменьшение налоговой нагрузки произойдет не для всех.

Что меняется?

С начала 2021 года уполномоченному по защите прав предпринимателей в регионе Андрею Осипову поступило много обращений от перевозчиков и сельской торговли. Они обратили внимание на некоторые несправедливости в краевом законе о патентах. Власти прислушались и внесли такие изменения:

Предприниматели, которые перевозят пассажиров по междугородним маршрутам, тоже смогут воспользоваться патентом. Ранее могли только те бизнесмены, которые организуют городские и поселковые перевозки. Для грузового транспорта, грузоподъемность которого превышает 44 тонны, ввели единую стоимость патента, которая учитывает максимально возможный вес груза (а это 44 тонны). В законе прописали три категории: на транспорт до 5 тонн, от 5 до 44 тонн и свыше 44 тонн (а раньше было две). Для магазинов теперь будут по-новому рассчитывать стоимость патента: из каждого квадратного метра торгового зала. До этого в законе было две группы патента – для торговых площадей до 50 квадратных метров, а также от 50 до 150 квадратных метров (и бизнес мог выбрать только одну из двух, что было нецелесообразным для многих).

«Эти изменения расширят перечень видов деятельности, при которых допускается использование патентной системы, и сделают более справедливым налогообложение отдельных категорий предпринимателей», – отметил начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Меньше платить станут не все

После представления законопроекта депутат-единоросс, бизнесмен Сергей Лямин задал вопрос: последует ли за этими изменениями уменьшение или увеличение стоимости патента.

По словам Евстигнеева, в сфере торговли меньше платить станут те, кто сейчас переплачивает. А именно владельцы очень маленьких магазинов.

«При действующей системе существует несправедливость в отношении предпринимателей, у которых магазины с малой площадью торговых залов. Есть предприниматель с торговым залом 50 квадратных метров, а есть и менее 10 квадратов. И они одинаково платят 120 тысяч налога (сумма по Барнаулу, без вычета – прим.ред.). А если у него уже 52 квадратных метров, то он отдает уже 240 тысяч налога. На наш взгляд, это неправильно», – считает Евстигнеев.

А потому теперь владельцы магазинов будут платить за каждый квадратный метр торговой площади. От этого выиграют «маленькие» ИП (с залом до 50 квадратов), которых большинство (более 5 тысяч субъектов, а всего на патент перешли 8 тысяч владельцев магазинов). Но вот крупные станут платить больше.

«Для отдельных предпринимателей, площадь зала которых превышает 90-100 кв. метров, произойдет увеличение. Но только с нового налогового периода», – добавил Евстигнеев.

Как ранее отмечал бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, закон обратной силы не имеет. А потому те, кто купил патент на год, сможет воспользоваться изменениями только в 2022-м. А вот если на квартал или на шесть месяцев, то уже в текущем году.

Налоговая нагрузка уже возросла

Депутата от «Справедливой России» Владислава Вакаева волновал другой, не менее важный вопрос: есть ли возможность не допустить резкого роста налоговой нагрузки для тех, кто уже перешел на патентную систему?

Вакаев рассказал, что к нему обратились предприниматели, которые работают в сфере грузовых перевозок. После отмены «вмененки» они перешли на патент и стали платить в 3,4 раза больше налога. Если по старой системе они отдавали 10 тысяч рублей в квартал или 43 тысяч в год, то по новой – 36 тысяч и 147 тысяч соответственно. Депутат отметил, что такое повышение негативно отразится не только на бизнесе, но и на населении, так как эти расходы могут отразиться на стоимости товаров, которые перевозят эти предприниматели.

«Действительно патентная система немного увеличила стоимость налога. Но в сравнении с другими субъектами РФ у нас один из низких налогов. Вопрос ваш справедливый. Как я уже раньше говорил, этот закон живой, динамичный. А потому предложения, которые будут поступать от предпринимательского сообщества, мы готовы брать в работу. Мы с вами также договаривались, что дождемся первых результатов по налоговым поступлениям и выпадающим налогам, а уже потом будем принимать решения», – ответил Евстигнеев.

Задумайтесь о тех, кто за кадром

После отмены ЕНВД с 1 января 2021 года 13 тысяч алтайских индивидуальных предпринимателей перешли на патентную систему налогообложения. Из них более 8 тысяч плательщиков – из сферы торговли, 3 тысячи – перевозчики (пассажиров и грузов), около 1 тысячи – общепит, рассказал Евстигнеев.

Эти данные в очередной раз показывают популярность налоговой системы у определенных категорий бизнеса. Однако, как отметила депутат от «Справедливой России» Людмила Суслова, стоит расширять категории плательщиков этого налога.

«Много лет мы говорили о том, что нужен комплексный подход к патентной системе. Транспортные услуги и торговля представлены большим бизнес-сообществом. Но тем не менее за кадром остается очень много категорий предпринимателей, которые, как мы считаем, должны тоже работать по патентной системе налогообложения. Поэтому необходимо вернуться к этому закону в ближайшее время», – заявила Суслова.

Депутат-единоросс, бизнесмен Юрий Матвейко отметил, что 24 февраля на рабочей встрече предприниматели и представители власти рассмотрели более 50 предложений по доработке патентной системы. Они касаются и расширения перечня предпринимателей, и корректировки ставок.

«Но мы после долгих дискуссий согласились, что по результатам деятельности и получения всех цифр за 2020 год и по результатам первого квартала 2021-го мы на майской или июньской сессии вернемся к обсуждению этих моментов», – добавил Матвейко.

В итоге законопроект все-таки был принят в окончательной редакции. «За» проголосовали 53 депутата, пятеро воздержались и один не голосовал. Голосов «против» не было.