Алтайские сельхозтоваропроизводители имеют резервы для увеличения поставок за рубеж – сенатор Белоусов

Производители агропродукции Алтайского края могут нарастить объем продажи своего товара на зарубежных рынках. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, алтайский сенатор Сергей Белоусов. Он принял участие в заседания комиссии Государственного Совета по направлению «Сельское хозяйство», которое прошло в Барнауле.

«Сельхозтоваропроизводители региона имею резервы для наращивания поставок за рубеж. В том числе, за счет увеличения объемов продукции с высокой добавленной стоимостью, экологически-чистых продуктов. Это, в первую очередь, органическая продукция, а также улучшенная сельскохозяйственная продукция. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Ожидается, что он будет принят на весенней сессии. Совет Федерации держит этот вопрос на контроле», – заявил Белоусов.

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Он напомнил, что сейчас ориентация на экспортные рынки стала в стране приоритетной темой. Еще лет десять назад Россия импортировала продукцию АПК. Но сегодня обеспечивает себя почти полностью. В прошлом году объем экспорта превысил импорт. РФ продала товаров на 30,7 млрд долларов.

Но проблемы остаются. Это неразвитость логистических цепочек и удаленность от рынков сбыта.

«Это особенно актуально для регионов Сибири, которые расположены вдали от погранпереходов и портов. Поэтому сегодня требуются дополнительные решения в пользу увеличения размера компенсации затрат на транспортировку зерна и введения льготных тарифов на перевозку продукции его переработки», – резюмировал законодатель.