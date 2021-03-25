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Еще 10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за минувший день

Новости
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За последние сутки скончалось 10 больных коронавирусом жителей Алтайского края. У восьми из них причиной смерти был именно ковид. Всего в регионе умерло уже 2,6 тысяч заразившихся, в том числе более 1,7 тысяч человек непосредственно от вируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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С начала пандемии инфекцией болело 46,5 тысяч человек, 107 из них подхватили COVID-19 за последние сутки. Всего выздоровело 41,5 тысяч заболевших, в том числе 112 – за последний день.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,2 тысячи коронавирусных больных и 381 пациент с пневмонией.

Тяжело переносят вирус 298 жителей края, из них 92 подключены к аппаратам ИВЛ. В регионе остается 506 резервных коек. Дома лечатся семь «бессимптомников» и 499 пациентов с пневмонией.

Активно идет и вакцинация населения от коронавируса. Обе дозы вакцины поставили себе 57, 2 тысяч человек, 24 тысячи получили только первую прививку.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pexels.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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