Мэрия в очередной раз ответила на критику о плохой уборке снега в Барнауле

Барнаульских чиновников снова раскритиковали за плохую уборку снега сразу по нескольким пунктам. Претензии высказали председателю городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антону Шеломенцеву на онлайн-конференции 23 марта.

Кстати, все вопросы были от представителя telegram-канала «Барнаульский Нытик». Первой причиной для недовольства стала уборка тротуаров, которая ведется «по остаточному принципу», тогда как основное внимание уделяется административным зданиям. Антон Шеломенцев ответил, что дороги чистят в соответствии с приоритетностью. Сначала улицы с большой интенсивностью движения, где ходит общественный транспорт и располагаются социально значимые объекты.

«По мере приведения основных магистралей к нормативному состоянию, выполняются работы по очистке второстепенных улиц. Кратность очистки дорог и улиц определена в рамках предусмотренного финансирования», – пояснил Шеломенцев.

Второй претензией было то, что власти не используют даже половину техники и при этом заявляют, что ее недостаток – главная причина «снежных» проблем города. Однако Антон Шеломенцев сказал, что половина имеющихся машин (их у города 260) работает в день, а другая – в ночь. Соответственно, вместе они работать не могут. Снег же в городе убирают круглосуточно.

Третий упрек касался того, что в январе 2020 года Виктор Томенко поручил создать публичную схему уборки снега, власти сделали это, но так и не опубликовали результат своей работы. Однако данный вопрос Шеломенцев не прокомментировал.

Напомним, что в начале марта 2020 года барнаульская прокуратура вынесла предостережение городской администрации за плохое состояние дорог.