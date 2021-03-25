«Власть может отдалиться от людей». Депутаты поспорили, но все же утвердили создание первого в Алтайском крае муниципального округа

Депутаты парламента Алтайского края на сессии 25 марта приняли окончательное решение о преобразовании Залесовского района в муниципальный округ. Этот вопрос на разных уровнях власти обсуждают уже год. Но поскольку для региона это будет новый опыт, обсуждения были бурными.

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С 1 января 2022 года все девять сельсоветов Залесовского района будут упразднены и объединены в один округ. У них будет общий бюджет, один глава, сельские администрации закроются, их функции будут выполнять представители головной администрации (предполагается, что как раз сегодняшние главы сельсоветов). Именно перевод всего на уровень райцентра и вызывает недовольство некоторых народных избранников.

Глава депутатского объединения КПРФ Мария Прусакова выразила сомнение, что жители указанных сел действительно высказали свое согласие с такой реформой.

Сомнения в целесообразности процесса и в чистоте процедуры обозначил и глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. По его словам, граждане и даже некоторые главы откровенно против.

Его коллега по фракции (но уже не по партии) Владислав Вакаев высказал главное опасение оппозиции.

«Власть может отдалиться от людей», – сказал он.

И предложил разработать новые механизмы взаимодействия с селянами. А также оценить переход на МО через год.

На том вступления противников процесса закончились. Сторонниками выступили единоросс Сергей Приб и либерал-демократ Владимир Семенов, оба главы соответствующих фракций.

«Любые новации встречают сопротивление, но мы видим возможность реализации хороших инициатива. Давайте поставим вопрос на контроль. Если пойдет плохо, то жители района всегда смогут вернуться к старой модели», – сказал Семенов.

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А спикер АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что Залесовский район сам этого пожелал. Процесс перехода на муниципальные округа дает старт совершенствования работы органов местного самоуправления.

В итоге из 59 депутатов, присутствовавших на сессии, за проголосовали 47 человек (это члены фракции «Единая Россия» и ЛДПР), девять воздержались (это «Справедливая Россия», а также, вероятно, член фракции КПРФ Юрий Астанчик и член фракции ЛДПР Евгения Боровикова, она оба вышли из своих партий и на выборы пойдут с СР). Еще три депутата были против, судя по всему, это коммунисты. Впрочем, опять же не все, ведь их в АКЗС восемь.