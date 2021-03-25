Стали известны новые подробности благоустройства Мизюлинской рощи в Барнауле

В Мизюлинской роще появится 127 столбов наружного освещения, а пешеходные дорожки займут лишь 1/10 от всей площади территории. Об этом заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции 23 марта.

«Проектом предусмотрено сохранение принципиальной планировочной схемы рощи с добавлением точек притяжения в виде организации центральной площади и детских игровых площадок. Основные транзитные направления, в том числе центральная аллея, сохранены, их траектория откорректирована с учетом сохранения кратчайших расстояний», – отметил Шеломенцев.

В роще положат 1,6 тысяч квадратных метров плитки и почти семь тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия тротуаров. По периметру рощи сделают двухстороннюю велодорожку шириной 2,5 метра. Из «зелени» планируется убрать только аварийные деревья и поросль кленов.

А вот площадки для выгула собак в Мизюлинской роще не появится из-за ограниченного финансирования.

Кроме того, Шеломенцев рассказал, что обслуживать территорию будет барнаульское МБУ «Благоустройство и озеленение», которая зимой попала в скандал с переносом протестных акций КПРФ.

Напомним, что проект благоустройства Мизюлинской рощи вызвал протест у многих барнаульцев. Общественник Юрий Красильников даже разместил петицию на сайте change.org. Он возмутился тем, что из 406 деревьев власти планируют снести 103. При этом, по утверждению Красильникова, аварийными или сухими считаются только два дерева.

Однако Антон Шеломенцев пообещал сохранить рощу и провести весной повторное обследование зеленых насаждений. Вместо снесенной растительности планируется высадить 129 деревьев (сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие породы) и 559 кустарников.