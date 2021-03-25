Партия «Новые люди» предложила механизм компенсаций за отказ от службы в армии

В России необходимо ввести механизм легальной компенсации отказа от службы в армии. С таким предложением вступил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев после подведения итогов конкурса «Марафон идей» в Санкт-Петербурге. Он намерен выйти с этой инициативой на уровне Госдумы.

Суть идеи в том, чтобы ввести на официальном уровне возможность заплатить государству деньги и не служить в армии.

«Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил», – отметил Нечаев.

Он убежден: неправильно, когда молодые люди начинают взрослую жизнь с жульничества. Гораздо грамотнее, по его словам, государство будет поступать, если позволит платить легально. И разрешит банкам давать на это кредиты.

Также он предложил увеличить список специальностей для альтернативной гражданской службы. Чтобы этим вариантом смогло воспользоваться большее число призывников.

«Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», – добавил Нечаев.

Напомним, партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основал президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре прошлого года НН выдвинули кандидатов на выборах в 12 регионах страны, процедуру регистрации прошли в четырех. И везде преодолели избирательный барьер: в Новосибирской области набрали 7%, в Калужской – 8%, в Рязанской – 5,7 % и Костромской – 7,5 %. На выборах депутатов думы Томска партия набрала 15 %, а в гордуму Краснодара – 4,97 % голосов.

Отделения партии открыты уже в 73 регионах страны. На выборах в Госдуму в сентябре 2021 года партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов.