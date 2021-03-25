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Несколько новых велодорожек появится в Барнауле

Новости
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На Павловском и Змеиногорском трактах, а также в Мизюлинской роще Барнаула в 2021 году оборудуют велодорожки. Об этом заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев на онлайн-конференции 23 марта.

Визуализация проекта благоустройства Мизюлинской рощи

Кустарники, пешеходные дорожки, площадка для детей. Как будет выглядеть благоустроенная Мизюлинская роща Барнаула

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Павловский тракт на участке от улицы Бабуркина до Малахова в текущем году будут доводить до нормативной ширины. Именно в рамках этих работ и появятся велодорожки.

На Змеиногорском тракте специальная «полоса» для велосипедов расположится на участке от улицы Аванесова до Горнолыжной, ремонт тоже обещают закончить в 2021 году.

Что касается Мизюлинской рощи, то в ходе ее реконструкции по периметру сделают велодорожку с двусторонним движением из асфальтобетона. Ее ширина составит 2,5 метра.

Кроме того, велодорожки после реконструкции появятся и в парке «Изумрудный».

Напомним, что первую велодорожку в Барнауле сделали в 2019 году рядом с пешеходной аллеей на улице Георгия Исакова. Однако тогда горожане возмутились тем, что дорожки оказались слишком узкими.

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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