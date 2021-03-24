Алтайская прокуратура проверит сообщения об обрушении двух аварийных зданий в регионе

Алтайская прокуратура рассмотрит сообщения СМИ об обрушении аварийных домов в Барнауле и Троицком районе края, сообщает пресс-служба ведомства.

Первой заинтересовавшей прокуроров публикацией стала новость «Банкфакса» о том, что а аварийном многоквартирном доме по ул. Цеховая, д. 14 «А» обрушилась наружная часть кирпичной кладки, образовав пробоину около 25 см.

По словам жильцов, трещина в здании появились еще год назад. Представители управляющей компании залили ее монтажной пеной. Жильцы обращались и в администрацию Октябрьского района, однако прибывшие на место чиновники осмотрели место и решили, что угрозы для обрушения внутренней кладки нет. При этом сроки расселения людей в барнаульской мэрии никто не называет.

«По данному факту прокуратура города организовала проверку соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления города, управляющей организации по надлежащему содержанию данного дома, своевременному проведению текущего и капитального ремонта», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

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Также надзорное ведомство установит, угрожает ли жильцам дальнейшее проживание в доме.

Вторая публикация «Банкфакса» рассказывала об обрушении стены в аварийном здании школы в поселке Беловский Троицкого района. Учебное заведение давно находится в плохом состоянии, однако аварийным признали только одно крыло здания. Его в 2020 году закрыли для посещения, оставив там столовую, в которой школьники обедают до сих пор. Также на втором этаже крыла находится учительская. На снимках, которые предоставили родители учеников, видно, что фасад здания осыпался, полы в классах прогнили, а с потолка стекает вода.

Теперь прокуратура проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведомство оценит действия собственника по содержанию здания.

Директор школы сообщила, что школа попала в федеральную программу по проведению капитального ремонта. Работы там должны начаться в 2022 году.